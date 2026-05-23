I Legnanesi, riprogrammato al 25 maggio lo spettacolo i “Promossi Sposi”

È stata fissata la nuova data per “I Promossi Sposi”, lo spettacolo de I Legnanesi che avrebbe dovuto andare in scena il 22 maggio al Teatro Condominio di Gallarate e annullato a causa di un malore del protagonista.

La compagnia ha comunicato che la replica sarà riprogrammata lunedì 25 maggio alle ore 20.30, sempre al Teatro Condominio di Gallarate.

I biglietti già acquistati per la data originaria resteranno validi anche per il nuovo appuntamento e non sarà necessario effettuare alcuna modifica o sostituzione.

Lo spettacolo rappresenta il nuovo lavoro teatrale della storica compagnia lombarda, protagonista in questi mesi di una tournée che sta registrando grande partecipazione di pubblico e numerosi sold out nei teatri del territorio.