Varese News

Gallarate/Malpensa

I Legnanesi, riprogrammato al 25 maggio lo spettacolo i “Promossi Sposi”

La replica prevista al Teatro Condominio di Gallarate il 22 maggio era stata annullata a causa di un malore del protagonista. I biglietti già acquistati resteranno validi

Generico 02 Feb 2026

È stata fissata la nuova data per “I Promossi Sposi”, lo spettacolo de I Legnanesi che avrebbe dovuto andare in scena il 22 maggio al Teatro Condominio di Gallarate e annullato a causa di un malore del protagonista.

La compagnia ha comunicato che la replica sarà riprogrammata lunedì 25 maggio alle ore 20.30, sempre al Teatro Condominio di Gallarate.

I biglietti già acquistati per la data originaria resteranno validi anche per il nuovo appuntamento e non sarà necessario effettuare alcuna modifica o sostituzione.

Lo spettacolo rappresenta il nuovo lavoro teatrale della storica compagnia lombarda, protagonista in questi mesi di una tournée che sta registrando grande partecipazione di pubblico e numerosi sold out nei teatri del territorio.

Sold out annunciato per i “Promossi sposi”, il nuovo spettacolo dei Legnanesi

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.