I linguaggi dell’astrazione in mostra allo Spazio Farioli con i “Materiali indisciplinati” del Cab

Nuovi linguaggi, sperimentazione e un focus orientato all’astrazione e alla forza espressiva della materia. Sabato 23 maggio, alle ore 17:00, la galleria Spazio arte Carlo Farioli di via Silvio Pellico 15 a Busto Arsizio aprirà le porte al secondo turno di “Materiali indisciplinati”.

Si tratta della mostra collettiva ideata e curata dai soci del CAB – Centro Artecultura Bustese, storica associazione del territorio nata nel luglio del 1977 con l’obiettivo di diffondere e far conoscere l’arte in tutte le sue declinazioni. Se la prima tranche dell’esposizione (svoltasi dal 9 al 17 maggio) ha visto protagonista l’arte figurativa, questa seconda fase – che si estenderà fino a domenica 31 maggio – mette in luce le ricerche artistiche dedicate a forme espressive più astratte e contemporanee. Il percorso espositivo raccoglie le opere di venti artisti dell’associazione, offrendo ai visitatori una panoramica sfaccettata ma coerente sulla vitalità culturale del gruppo.

«Questa mostra rappresenta un momento fondamentale di confronto per la nostra comunità artistica – spiega la presidente del CAB, Maria Cristina Limido – un’occasione per mostrare come la pluralità delle voci possa convergere in un’unica, potente narrazione visiva». L’associazione, che vanta quasi cinquant’anni di attività a Busto Arsizio, si conferma così non solo come vetrina per gli artisti locali, ma anche come punto di riferimento formativo grazie ai suoi numerosi corsi legati alle arti applicate, alla pittura e alla scrittura.

Gli artisti in mostra nel secondo turno: Maria Pia Aspesani, Ivana Bonura, Gabriella Borroni, Simona Cosentino, Sandra Cozzi, Claudio Vittorio Franceschini, Luisella Gasparini, Enrico Lesinigo, Maria Cristina Limido, Francesco Lobosco, Ferdinando Pagani, Gianfranco Pancaldi, Enrica Pantani, Elsa Quattrocchi, Ezio Raimondi, Francesca Santimaria, Ivo Stelluti, Marina Tacchi, Antonino Trovato e Roberto Trucco.

Info utili

Sede: Galleria Spazio arte Carlo Farioli, via Silvio Pellico 15, Busto Arsizio.

Periodo: Da sabato 23 maggio a domenica 31 maggio 2026.

Inaugurazione: Sabato 23 maggio alle ore 17:00.

Orari di visita: * Venerdì: dalle ore 16:00 alle 19:00. Sabato e domenica: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 (la domenica 31 maggio la chiusura pomeridiana è anticipata alle ore 18:00).