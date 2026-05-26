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I Mastini confermano Marco Matonti, tassello importante della difesa

L'HCMV ha annunciato la permanenza del 23enne, fratello del portiere destinato a sua volta a restare. Anche Peterson rimane in rosa. Ghiglione ad Aosta

marco matonti hockey mastini | foto AFG-Hcmv

Nella difesa dei Mastini versione 26-27 ci sarà di nuovo Marco Matonti. Il maggiore dei due fratelli – 23 anni – è stato confermato dalla società giallonera e resterà così nel reparto arretrato dove troverà anche Edwin De Nardin, uno dei primi veri colpi dell’hockeymercato targato Varese. (foto AFG-Hcmv)

Matonti è giunto in via Albani nell’estate di due anni fa insieme al fratello Filippo (anche per lui la conferma è pressoché certa) e con la maglia giallonera ha disputato 66 partite di regular season oltre a 15 di playoff, mettendo a segno un totale di 16 punti con 4 gol all’attivo. La sua attività in pista però, è ovviamente più rilevante in fase di copertura e Matonti – che è molto giovane ma ha già accumulato tanta esperienza a livello senior – si è rivelato giocatore solido e molto utile alla causa.

Nei giorni scorsi il club del presidente Bino aveva proceduto con un altro rinnovo, quello di William Peterson, 24enne dal nome anglofono (ha origini USA) ma nato a Cittiglio e di passaporto italiano. Peterson è giocatore di rotazione, è stato impiegato poco nella passata stagione (la prima da senior a Varese) ma rimarrà nei ranghi con la possibilità di farsi notare dal nuovo coach mastino, il canadese Dave Rich.

Chi invece non vedremo – se non da avversario – alla Acinque Ice Arena è Dylan Ghiglione: l’attaccante di classe 2000 che era tornato a stagione in corso a Varese (dopo l’annata da 40 punti nel 2024-25 e un’esperienza senza acuti a Gardena) ha firmato per il sempre più ambizioso Aosta. I Gladiators hanno già confermato tra gli altri Perla in porta e i forti ucraini Nimenko e Lysenko.

HCMV 2026-27 – Giocatori ufficiali in rosa

P: –
D: Edward De Nardin (n – da Asiago), Marco Matonti (c)
A: Edgar De Toni (n – da Alleghe), Mattia Lenta (n – da Aosta), Davide Girardi (n – da Unterland)
All.: Dave Rich (Can – n – da Abu Dhabi)

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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