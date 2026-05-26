I Missoni scrivono ai loro dipendenti: “Potete guardare alla nuova fase con fiducia, grazie per questa storia straordinaria”
Lettera aperta ai dipendenti dopo la cessione della maggioranza del marchio di moda. "La famiglia Missoni manterrà il proprio impegno a perseverare e promuovere l'eredità artistica di Rosita e Ottavio tramite la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni"
«Potete guardare alla nuova fase con fiducia». La famiglia Missoni ha indirizzato una lettera aperta ai dipendenti e ai collaboratori del Gruppo Missoni per comunicare ufficialmente il passaggio di proprietà dell’azienda tessile di Sumirago, formalizzato pochi giorni fa.
«Come avrete saputo – si legge nella lettera – il 20 maggio si è perfezionata la cessione della maggioranza di Missoni S.p.A. da parte della Famiglia Missoni. Si tratta di una decisione importante e molto sofferta, maturata con grande senso di responsabilità, al fine di rafforzare le prospettive future della nostra amata azienda»
Il testo ripercorre le origini del gruppo, fondato da Ottavio e Rosita, che hanno costruito la realtà aziendale attorno a valori quali la libertà creativa, la qualità, il rispetto delle persone e la capacità di guardare al futuro senza perdere la propria identità. Nel messaggio viene espresso un ringraziamento esplicito ai lavoratori, definendo i risultati raggiunti, la reputazione costruita e la forza del brand come un merito dei dipendenti stessi.
Per quanto riguarda il futuro la proprietà uscente esprime una linea di continuità per i progetti futuri: «Siamo convinti che il nuovo percorso intrapreso con la nuova proprietà, in totale continuità manageriale, potrà offrire a Missoni ulteriori opportunità di crescita, sviluppo e consolidamento internazionale, nel rispetto della storia e dell’identità che hanno da sempre contraddistinto questo marchio e siamo certi che grazie alla solidità e alla passione dei nuovi soci, possiate guardare a questa nuova fase con fiducia, orgoglio e spirito positivo, continuando a portare avanti quel patrimonio unico di competenze, creatività e umanità che hanno reso Missoni un’eccellenza italiana e un’icona mondiale della moda».
«La famiglia Missoni resterà sempre legata a questa straordinaria storia imprenditoriale e a tutte le persone che hanno contribuito a renderla possibile, mantenendo il proprio impegno a perseverare e promuovere l’eredità artistica di Rosita e Ottavio tramite la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni».
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