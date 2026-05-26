I Missoni scrivono ai loro dipendenti: “Potete guardare alla nuova fase con fiducia, grazie per questa storia straordinaria”

«Potete guardare alla nuova fase con fiducia». La famiglia Missoni ha indirizzato una lettera aperta ai dipendenti e ai collaboratori del Gruppo Missoni per comunicare ufficialmente il passaggio di proprietà dell’azienda tessile di Sumirago, formalizzato pochi giorni fa.

«Come avrete saputo – si legge nella lettera – il 20 maggio si è perfezionata la cessione della maggioranza di Missoni S.p.A. da parte della Famiglia Missoni. Si tratta di una decisione importante e molto sofferta, maturata con grande senso di responsabilità, al fine di rafforzare le prospettive future della nostra amata azienda»

Il testo ripercorre le origini del gruppo, fondato da Ottavio e Rosita, che hanno costruito la realtà aziendale attorno a valori quali la libertà creativa, la qualità, il rispetto delle persone e la capacità di guardare al futuro senza perdere la propria identità. Nel messaggio viene espresso un ringraziamento esplicito ai lavoratori, definendo i risultati raggiunti, la reputazione costruita e la forza del brand come un merito dei dipendenti stessi.

Per quanto riguarda il futuro la proprietà uscente esprime una linea di continuità per i progetti futuri: «Siamo convinti che il nuovo percorso intrapreso con la nuova proprietà, in totale continuità manageriale, potrà offrire a Missoni ulteriori opportunità di crescita, sviluppo e consolidamento internazionale, nel rispetto della storia e dell’identità che hanno da sempre contraddistinto questo marchio e siamo certi che grazie alla solidità e alla passione dei nuovi soci, possiate guardare a questa nuova fase con fiducia, orgoglio e spirito positivo, continuando a portare avanti quel patrimonio unico di competenze, creatività e umanità che hanno reso Missoni un’eccellenza italiana e un’icona mondiale della moda».

«La famiglia Missoni resterà sempre legata a questa straordinaria storia imprenditoriale e a tutte le persone che hanno contribuito a renderla possibile, mantenendo il proprio impegno a perseverare e promuovere l’eredità artistica di Rosita e Ottavio tramite la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni».