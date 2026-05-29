I motivi del no di Viviamo Induno Olona al bilancio preventivo su Asfarm: “Mancano dati chiari”

Durante l’ultimo Consiglio Comunale del 25 maggio, il gruppo “Viviamo Induno Olona” ha espresso una posizione netta, votando contro il bilancio di previsione 2026 e astenendosi sul consuntivo 2025 rispetto alla questione Asfarm. Al centro della contesa c’è soprattutto il progetto della nuova sede dell’azienda speciale, un investimento da due milioni di euro che l’opposizione ritiene non sufficientemente documentato sotto il profilo della sostenibilità economica e dell’utilità per i cittadini.

Luci e ombre sul bilancio consuntivo

L’analisi del gruppo di minoranza è partita dal consuntivo 2025, un documento che presenta elementi di continuità ma anche diversi nodi da sciogliere. Se da un lato sono state apprezzate le nuove attività per la terza età e il potenziamento dei servizi in farmacia, dall’altro restano dubbi sulla gestione complessiva. Secondo il gruppo, permangono incertezze sulla tenuta economica della casa di riposo e sulla gestione del personale, elementi che hanno spinto i consiglieri verso una scelta di cautela.

Il nodo della nuova sede e i dubbi sugli investimenti

La rottura vera e propria è avvenuta sul bilancio di previsione 2026. L’ipotesi di realizzare una seconda sede per ospitare medicina specialistica e punto prelievi non convince “Viviamo Induno Olona”. «Riteniamo che dalla relazione emergano criticità rilevanti – spiegano i rappresentanti del gruppo – che, ad oggi, non trovano ancora risposte chiare né sul piano economico né su quello gestionale. Per la prospettata nuova sede riteniamo necessario avere elementi più puntuali in termini di costi, sostenibilità e reali benefici per gli utenti». L’opposizione lamenta la mancanza di un’analisi dettagliata dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio, strumento ritenuto indispensabile per votare con consapevolezza.

Scontro sulla trasparenza dei documenti

Oltre al merito tecnico, il confronto si è spostato sul piano della trasparenza amministrativa. Il gruppo consiliare ha riferito di aver chiesto copia delle slide proiettate durante l’assemblea pubblica del 7 maggio, ricevendo però una risposta negativa dagli uffici comunali, secondo cui il materiale non risulterebbe agli atti. «Eppure avevamo ascoltato anche gli interventi del Sindaco e degli Assessori: a che titolo avranno parlato? – incalzano da Viviamo Induno Olona – la trasparenza è un’altra cosa».

Il futuro strategico di Asfarm

Resta infine aperta la questione del modello di gestione. L’opposizione chiede una definizione più chiara dell’indirizzo strategico che il Consiglio d’Amministrazione intende intraprendere. Il timore è che manchi una programmazione definita per un ente che gestisce risorse pubbliche e servizi essenziali. Per “Viviamo Induno Olona”, il tema dei servizi sanitari privati rispetto al ruolo del servizio pubblico rimane un punto valoriale fondamentale che merita un coinvolgimento totale del Consiglio Comunale nelle scelte future.