I neuroni dell’integrazione: a Lozza sette giorni per scoprire l’altro

Come i neuroni hanno bisogno di segnali chimici per connettersi e sopravvivere, così una comunità si sviluppa e cresce solo attraverso l’incontro e la conoscenza della diversità.

Muove da questa suggestiva metafora scientifica la seconda edizione del Festival dell’Intercultura di Lozza, in programma da domenica 7 a domenica 14 giugno 2026. Sette giorni di eventi gratuiti patrocinati da Regione Lombardia e Provincia di Varese che intrecceranno cultura, gastronomia, musica, sport e dialogo.

L’edizione di quest’anno, intitolata significativamente “La Scoperta”, si ispira al quarantesimo anniversario del Premio Nobel per la Medicina assegnato a Stanley Cohen e Rita Levi-Montalcini per la scoperta dell’NGF, la proteina che guida la crescita neuronale. Da quell’immagine nasce il filo conduttore di una manifestazione che vuole dimostrare come l’apertura all’ignoto sia il vero motore dell’evoluzione sociale.

Il valore del progetto ha già superato i confini del paese, tanto che per l’iniziativa “Costruire ponti, costruire la comunità” il Comune si è aggiudicato una targa dell’Associazione Città per la Fraternità.

Un riconoscimento che premia una macchina organizzativa complessa ma nata spontaneamente, come sottolinea il sindaco Matteo Acchini: «È una proposta nata inizialmente dal Comune, ma che si è sviluppata ed è cresciuta dal basso, trasformandosi in un momento di aggregazione spontaneo e naturale. La quota più rappresentativa delle associazioni del nostro territorio ha aderito con immediato piacere a questo progetto».

Il primo cittadino ribadisce che incontrare tradizioni diverse e ascoltare lingue lontane non è solo curiosità, ma un fattore di crescita, poiché il cuore del festival risiede proprio nel favorire connessioni e generare incontri per offrire un’esperienza concreta di educazione alla cittadinanza, alla pace e alla giustizia sociale.

La continuità con il percorso avviato lo scorso anno si arricchisce oggi di nuovi sguardi, capaci di coinvolgere l’intera popolazione. «L’idea del festival nasce dalla profonda volontà di scoprire nuove culture e favorire occasioni di scambio e incontro –spiega Ilaria Callisto, componente del gruppo di organizzazione del festival-. In questa seconda edizione abbiamo voluto introdurre con forza il tema della scoperta applicato anche ai più piccoli, con l’obiettivo di invogliarli fin dall’infanzia all’incontro con l’altro».

Un’apertura che non guarda solo all’interno della comunità lozzese, ma che punta a fare rete con l’esterno. «L’obiettivo fondamentale è quello di costruire ponti solidi con le altre realtà del territorio confinanti con noi. Lo scopo preciso della rassegna è proprio quello di puntare con decisione all’integrazione, all’educazione e all’apertura verso l’altro, in ogni sua forma», conclude l’assessore Esposito.

Il ricco calendario della manifestazione prenderà il via domenica 7 giugno alle 17.00 con la conferenza inaugurale che vedrà gli interventi di Valentina Meneghel dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Carlo Rosa dell’Universidad Nacional Autónoma de México, moderati da Luca Lanfranchi. Il pomeriggio inaugurale proseguirà con l’apertura di una mostra di artisti locali e giochi d’epoca, per poi concludersi con una cena indiana al Centro Civico “Roberto Maroni”.

Nelle giornate successive i partecipanti potranno assistere alla proiezione del film “Non dirmi che hai paura” il lunedì, seguita martedì dai canti e dai balli della tradizione locale con il gruppo folkloristico Bosino. Mercoledì spazio alla letteratura con la presentazione del volume “In Inferna” di Abdoulaye Ba, mentre il giovedì sarà dedicato al fascino delle arti marziali orientali e della spada coreana.

Il fine settimana entrerà nel vivo venerdì con il Festival in piazza tra stand gastronomici, mangiafuoco e musica dal vivo, seguito sabato da una densa giornata di animazione interculturale caratterizzata dalla pastasciuttata alpina a favore del WAF e dalle danze dal mondo curate da Lennys Cortez.

La chiusura di domenica 14 giugno sarà affidata alla tradizionale Messa delle associazioni e alla proiezione dell’aftermovie del festival.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO