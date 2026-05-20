I saluti di fine stagione del Varese. Da mister Ciceri ai giocatori, tra conferme e addii si programma il futuro

Chiusa la stagione con la sconfitta nella finale playoff contro il Ligorna, il Varese si è ritrovato martedì 19 maggio alle Bustecche, non per l’ultimo allenamento ma per un pranzo che ha coinvolto giocatori, staff e dirigenza. Un ultimo appuntamento per salutarsi, in attesa di capire chi farà ancora parte del progetto e chi invece partirà.

BATTAGLINO SÌ, E CICERI?

A costruire la squadra del prossimo anno sarà Alessio Battaglino, direttore sportivo che ha rinnovato il suo accordo già a febbraio. Se nell’estate scorsa fu proprio il ds a portare il mister Andrea Ciceri, chissà che non sarà lui stesso a confermare l’allenatore. Al termine della gara di domenica il mister è stato vago sul suo futuro, pur dicendo che al momento non ha avuto colloqui. Ma un suo addio non è così scontato. Vedremo se la società sceglierà la via della continuità confermando il tecnico di Lodi anche per la prossima stagione.

LA BASE DA CUI RIPARTIRE

E sempre dalle parole nel dopo partita di Genova, sono arrivate altre indicazioni. Il direttore sportivo, infatti, ha detto che una base da cui ripartire c’è, ma allo stesso tempo ci sarà da capire se il mercato estivo cambierà le carte in tavola. Al momento, hanno già un contratto per il prossimo anno l’attaccante Niccolò Romero – che l’estate scorsa ha firmato per due stagioni – il difensore centrale classe 2004 Manuel Costante, il mancino Lorenzo Berbenni (2002), il centrocampista Orso De Ponti (2005) e Abraham Sovogui, che da classe 2006 il prossimo anno sarà ancora in quota under. Le parole del direttore sportivo ha fatto capire che diversi di loro hanno visibilità sul mercato e non sarà così scontato trattenere tutti. Sotto contratto anche diversi giovani: Riccardo Pliscovaz, Andrea Sassudelli, Giuseppe Secondo, Mattia Barbaro ed Edoardo Fabris hanno rinnovato nel corso della stagione e hanno quindi una “copertura” per la prossima, ma anche in questo caso non può essere confermata del tutto una loro permanenza.

RINNOVI E PRIORITÀ

La base citata da Battaglino però va allargata e crediamo che si debba ripartire da chi quest’anno si è meritato la conferma. E a questo punto ci esponiamo, mettendo noi dei nomi sul tavolo, senza sapere al momento quale tipo di investimento vorrà fare la società e che tipo di budget metterà a disposizione e senza conoscere la volontà dei giocatori. Matteo Bruzzone si è dimostrato capitano nello spogliatoio e punto fermo della difesa. Tommaso Tentoni, dopo un inizio condizionato dagli infortuni, si è rilevato giocatore determinante e valore aggiunto. Andrea Malinverno è stato il cuore e l’anima della squadra, dimostrando una crescita costante, in campo e nello spogliatoio. Matteo Barzotti, finché il ginocchio glielo ha permesso, ha stretto i denti dimostrando attaccamento e giocando spesso sul doloro. Pietro Cogliati, nonostante qualche acciacco e numeri al di sotto delle aspettative, ha comunque fatto bene e per lunghi tratti della stagione è stato un trascinatore tecnico. Federico Bertoni, nonostante qualche alto e basso, ha dimostrato che da varesino si può far bene a Varese e l’esultanza dopo gol di Biella varrebbe da solo la conferma. Pietro Marangon – pur sapendo che al momento le trattative per il rinnovo sono arenate – perché crediamo che un 2006 come lui, con già due stagioni da protagonista in Serie D, con la maglia biancorossa nel cuore, non debba essere lasciato andare.