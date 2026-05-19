I servizi per l’impiego di Varese diventano un modello europeo: scatta la visita di studio internazionale «Academia»
Dal 25 al 28 maggio il Settore Lavoro della Provincia ospiterà una delegazione di orientatori provenienti da cinque Paesi UE. Un riconoscimento per la qualità delle reti locali, tra tappe a Villa Recalcati, centri per l'impiego e l'isola formativa in B-Ticino
I servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro della Provincia di Varese salgono in cattedra a livello europeo. Dal 25 al 28 maggio 2026, il Settore Lavoro di Villa Recalcati ospiterà una delegazione di sei operatori dell’orientamento provenienti da Francia, Germania, Repubblica Ceca, Irlanda e Norvegia.
Si tratta di un debutto assoluto per il nostro Paese: è infatti la prima volta in assoluto che una visita di studio internazionale del network «Academia» viene realizzata in Italia, e la scelta del Centro nazionale Euroguidance (istituito presso l’INAPP) è caduta proprio sul territorio varesino, riconosciuto come un’eccellenza per la qualità e l’integrazione dei suoi servizi.
Un riconoscimento a vent’anni di politiche di rete
La rete Euroguidance, creata dalla Commissione Europea nel 1992, promuove la mobilità internazionale e la crescita professionale degli orientatori. L’obiettivo della quattro giorni sul territorio è permettere agli esperti stranieri di approfondire l’approccio locale, regionale e nazionale all’inserimento lavorativo, focalizzandosi in particolare su due fasce chiave: i giovani e le persone con disabilità.
«La Provincia di Varese – spiegano da Villa Recalcati – è impegnata da più di vent’anni nelle reti europee per l’orientamento e la mobilità. Offriamo un’ampia gamma di servizi informativi sul territorio e siamo orgogliosi di essere stati scelti per ospitare questa prima esperienza italiana, che punta a rafforzare le capacità nel campo dell’orientamento permanente nello Spazio europeo dell’istruzione».
Il programma: quattro giorni tra servizi, aziende e confronto
Il fitto calendario di incontri e tavoli tecnici alternerà momenti istituzionali a visite sul campo per mostrare la filiera dei servizi varesini in tutta la sua capillarità.
Lunedì 25 maggio: La delegazione farà tappa nella Sala Neoclassica di Villa Recalcati. Dopo l’introduzione al sistema nazionale a cura di Euroguidance Italy, interverranno il dirigente di Regione Lombardia Alessandro Fiori e il responsabile del Settore Lavoro della Provincia di Varese, Francesco Maresca, per illustrare le strategie regionali e la governance locale. Nel pomeriggio il gruppo si sposterà all’Informagiovani di Varese per un confronto diretto con l’intero coordinamento provinciale.
Martedì 26 maggio: Riflettori accesi sui servizi pubblici per l’impiego con una visita guidata approfondita al Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, seguita da un workshop di condivisione e scambio di buone pratiche tra i diversi sistemi europei.
Mercoledì 27 maggio: Giornata dedicata alle esperienze innovative di inclusione e benessere. Gli orientatori visiteranno l’isola formativa all’interno dell’azienda B-Ticino, un progetto d’eccellenza gestito dal CFPIL (Centro di Formazione Professionale e Inserimento Lavorativo) dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, dove i ragazzi con disabilità vengono formati e integrati direttamente in un ambiente aziendale protetto. Successivamente, la delegazione visiterà il Centro Happiness – Casa Matteo, realtà focalizzata sui progetti di empowerment giovanile.
Giovedì 28 maggio: La sessione conclusiva prevede la restituzione finale dei lavori, la valutazione condivisa dell’esperienza e la consegna degli attestati prima della partenza degli ospiti.
Non mancheranno, a corredo del programma di studio, momenti di valorizzazione culturale del territorio pensati per gli ospiti europei, con visite guidate nel centro storico di Varese, all’Eremo di Santa Caterina del Sasso e ad Angera.
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