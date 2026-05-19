I servizi per l’impiego di Varese diventano un modello europeo: scatta la visita di studio internazionale «Academia»

I servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro della Provincia di Varese salgono in cattedra a livello europeo. Dal 25 al 28 maggio 2026, il Settore Lavoro di Villa Recalcati ospiterà una delegazione di sei operatori dell’orientamento provenienti da Francia, Germania, Repubblica Ceca, Irlanda e Norvegia.

Si tratta di un debutto assoluto per il nostro Paese: è infatti la prima volta in assoluto che una visita di studio internazionale del network «Academia» viene realizzata in Italia, e la scelta del Centro nazionale Euroguidance (istituito presso l’INAPP) è caduta proprio sul territorio varesino, riconosciuto come un’eccellenza per la qualità e l’integrazione dei suoi servizi.

Un riconoscimento a vent’anni di politiche di rete

La rete Euroguidance, creata dalla Commissione Europea nel 1992, promuove la mobilità internazionale e la crescita professionale degli orientatori. L’obiettivo della quattro giorni sul territorio è permettere agli esperti stranieri di approfondire l’approccio locale, regionale e nazionale all’inserimento lavorativo, focalizzandosi in particolare su due fasce chiave: i giovani e le persone con disabilità.

«La Provincia di Varese – spiegano da Villa Recalcati – è impegnata da più di vent’anni nelle reti europee per l’orientamento e la mobilità. Offriamo un’ampia gamma di servizi informativi sul territorio e siamo orgogliosi di essere stati scelti per ospitare questa prima esperienza italiana, che punta a rafforzare le capacità nel campo dell’orientamento permanente nello Spazio europeo dell’istruzione».

Il programma: quattro giorni tra servizi, aziende e confronto

Il fitto calendario di incontri e tavoli tecnici alternerà momenti istituzionali a visite sul campo per mostrare la filiera dei servizi varesini in tutta la sua capillarità.

Lunedì 25 maggio: La delegazione farà tappa nella Sala Neoclassica di Villa Recalcati. Dopo l’introduzione al sistema nazionale a cura di Euroguidance Italy, interverranno il dirigente di Regione Lombardia Alessandro Fiori e il responsabile del Settore Lavoro della Provincia di Varese, Francesco Maresca, per illustrare le strategie regionali e la governance locale. Nel pomeriggio il gruppo si sposterà all’Informagiovani di Varese per un confronto diretto con l’intero coordinamento provinciale.

Martedì 26 maggio: Riflettori accesi sui servizi pubblici per l’impiego con una visita guidata approfondita al Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, seguita da un workshop di condivisione e scambio di buone pratiche tra i diversi sistemi europei.

Mercoledì 27 maggio: Giornata dedicata alle esperienze innovative di inclusione e benessere. Gli orientatori visiteranno l’isola formativa all’interno dell’azienda B-Ticino, un progetto d’eccellenza gestito dal CFPIL (Centro di Formazione Professionale e Inserimento Lavorativo) dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, dove i ragazzi con disabilità vengono formati e integrati direttamente in un ambiente aziendale protetto. Successivamente, la delegazione visiterà il Centro Happiness – Casa Matteo, realtà focalizzata sui progetti di empowerment giovanile.

Giovedì 28 maggio: La sessione conclusiva prevede la restituzione finale dei lavori, la valutazione condivisa dell’esperienza e la consegna degli attestati prima della partenza degli ospiti.

Non mancheranno, a corredo del programma di studio, momenti di valorizzazione culturale del territorio pensati per gli ospiti europei, con visite guidate nel centro storico di Varese, all’Eremo di Santa Caterina del Sasso e ad Angera.