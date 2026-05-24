I Socialisti Varesotti confermano Orlando Rinaldi alla guida provinciale di AVANTI PSI

Il dottor Orlando Rinaldi è stato riconfermato Segretario provinciale di AVANTI PSI durante il Congresso provinciale dei Socialisti Varesotti che si è svolto a Valle Olona, a Varese.

Orlando Rinaldi, residente a Gazzada Schianno e medico di base a San Fermo, è stato confermato alla guida del partito provinciale al termine di un confronto sui principali temi politici e sociali che il PSI considera prioritari.

Nel corso dell’incontro sono stati ribaditi i temi che stanno a cuore al partito: giustizia sociale, libertà, diritti, lavoro sicuro e ben retribuito, ecosocialismo con la tutela dell’ambiente in armonia con lo sviluppo economico, trasporti efficienti, case per tutti, sviluppo di piani industriali, difesa della sanità e della scuola pubblica, aiuto agli ultimi e alle famiglie contro il carovita e il recupero del tema della sicurezza, soprattutto urbana.

Nel documento congressuale è stato inoltre sottolineato come il tema della sicurezza sia stato «lasciato consapevolmente dalla Sinistra in mano a una Destra che fa solo proclami ed è incapace di risolvere».

Durante il congresso è stata analizzata anche la situazione politica nazionale e internazionale. Secondo quanto emerso dal dibattito, «siamo alla presenza di un Governo che sta andando fuori strada capace solo di produrre chiacchiere e demagogia su ogni tema, che non ha piani industriali e non aiuta le famiglie e le fasce sociali più deboli messe in ginocchio dall’inflazione ed afono in politica estera».

Rinaldi ha inoltre ribadito il ruolo del PSI nel centrosinistra: «I Socialisti sono la radice e non cespuglio del Centrosinistra, il quale deve essere unito, aperto e plurale» – Orlando Rinaldi, segretario provinciale AVANTI PSI .

Nel corso del congresso è stato anche confermato il proposito di ripresentarsi alle prossime elezioni comunali di Varese con l’obiettivo di riportare i Socialisti in Consiglio comunale.

Tra le novità emerse anche la volontà di essere presenti alle prossime elezioni amministrative a Gallarate e soprattutto a Busto Arsizio.