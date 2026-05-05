I successi dei Queen risuonano a Villa Molina: concerto con Roberto Franca

Le note immortali di Freddie Mercury incontrano l’eleganza del pianoforte a coda nella suggestiva cornice di Villa Molina. Sabato 9 maggio, alle ore 21, la rassegna musicale venegonese “Là ci darem la mano” ospiterà un evento unico nel suo genere: Rapsodia Bohemienne: tributo ai Queen in bianco e nero.

Un’esperienza sensoriale

Protagonista della serata sarà il pianista e compositore Roberto Franca. L’obiettivo è offrire un’esperienza inedita: spogliare i grandi successi dei Queen della loro veste rock per svelarne l’essenza più intima e melodica attraverso i tasti di un pianoforte a coda. Un modo per riscoprire pagine musicali famosissime sotto una luce nuova, capace di regalare emozioni inaspettate.

Non solo Queen

Il programma della serata, però, promette di andare oltre il repertorio della band britannica. Roberto Franca, musicista dalla spiccata versatilità, spazierà tra generi e autori differenti, rendendo omaggio ad altri giganti della musica. Il pubblico potrà così ascoltare incursioni nelle sonorità jazz di Chick Corea e nei capolavori della musica leggera italiana, con tributi a Lucio Dalla e Lucio Battisti.

L’evento rappresenta una delle punte di diamante della rassegna venegonese, confermando l’attenzione del territorio per proposte culturali di alta qualità capaci di unire generi diversi in un unico, emozionante percorso sonoro. L’ingresso è previsto per le ore 21:00 presso la storica Villa Molina.