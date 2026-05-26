I vent’anni di carriera di Mario Biondi arrivano in concerto a Varese

Il cantante Mario Biondi inserisce la provincia di Varese nel calendario della sua nuova tournée italiana ed europea. L’appuntamento con la voce più conosciuta del soul-jazz italiano nel mondo è fissato per il 5 novembre al Teatro di Varese, una delle tappe del tour nei teatri che segue la prima parte estiva nelle arene all’aperto.

Le esibizioni celebrano il ventennale dall’uscita del singolo «This Is What You Are» e dell’album «Handful of Soul», i lavori che hanno segnato l’inizio del percorso artistico del musicista. Dopo la serie di concerti europei attualmente in corso, la tranche italiana prenderà il via il 20 giugno con le date outdoor, per poi spostarsi nei teatri a partire dal 1° novembre da Trento. Il percorso nei teatri toccherà venti città e si concluderà a dicembre con due appuntamenti speciali: il 12 dicembre alla Sala Verdi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e il 14 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma.

Sul palco la formazione unisce collaboratori storici e nuovi ingressi. Tra i musicisti figura il maestro Antonio Faraò, pianista jazz italiano di rilievo internazionale. La band vede inoltre la presenza di Massimo Greco nel ruolo di polistrumentista e direttore musicale, Matteo Cutello alla tromba, Giovanni Cutello al sassofono, Ameen Saleem al basso e Devid Florio a percussioni, chitarra e flauto. Alla batteria si alterneranno David Haynes, Nicolas Viccaro e Francesca Remigi.

La scaletta ripercorre la discografia di Biondi attraverso arrangiamenti studiati per valorizzare le sonorità soul e jazz. Il programma include i brani storici del repertorio, come «Love Is a Temple» e «What Have You Done to Me», e reinterpreta brani di altri autori, tra cui i Kool & The Gang e Lucio Battisti.

Le prevendite dei biglietti per il concerto sono attive sulla piattaforma TicketOne e nei circuiti di prevendita abituali.