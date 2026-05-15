I volontari di Pro loco Young Varese in campo per la raccolta alimentare della Caritas
Sabato 16 maggio in via Francesco del Cairo i volontari della Pro Loco Young Varese raccoglieranno alimenti a lunga conservazione destinati alle famiglie seguite dalla Caritas
Una mattinata dedicata alla solidarietà e al sostegno concreto alle persone in difficoltà. Sabato 16 maggio la Pro Loco Young Varese, in collaborazione con Caritas San Carlo organizza la prima raccolta alimentare solidale nel centro cittadino.
L’iniziativa si svolgerà in via Francesco del Cairo, davanti al Carrefour Express, dalle 9 alle 12.30, e coinvolgerà i giovani volontari della Pro Loco nella raccolta di alimenti a lunga conservazione destinati alle attività di supporto della Caritas parrocchiale.
Gli alimenti richiesti
Chi vorrà partecipare potrà donare prodotti di prima necessità a lunga conservazione. Tra gli alimenti indicati dagli organizzatori ci sono latte, zucchero, legumi, caffè, farina, olio, tonno, biscotti, pelati, riso, succhi e sughi.
L’obiettivo è offrire un aiuto concreto alle famiglie del territorio che stanno attraversando situazioni di difficoltà economica e sociale.
Il primo progetto sociale della Pro loco Young
Per la Pro loco Young Varese si tratta della prima iniziativa con una forte impronta sociale. Il gruppo giovanile punta infatti a promuovere non soltanto eventi culturali e momenti di aggregazione, ma anche attività di cittadinanza attiva e vicinanza alla comunità: «Per noi valorizzare il territorio significa anche assistere il prossimo in difficoltà, costruire relazioni e generare senso di appartenenzam – dicono – perché la cultura e l’identità del territorio sono legate alla comunità che lo abita. La raccolta alimentare nasce proprio con questa idea: trasformare un gesto semplice e quotidiano in un aiuto concreto per chi ne ha bisogno».
Gli organizzatori invitano i cittadini a partecipare e a contribuire secondo le proprie possibilità.
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