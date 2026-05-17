I voti del Varese: gol regalati e tanti errori, i biancorossi pagano per i propri sbagli

LIGORNA – VARESE 5-3 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 5: Cinque gol subito e su uno, la punizione di Busto, parte in ritardo. Conclusione amara dopo diverse buone prestazioni, proprio come la squadra

AGNELLI 5,5: Non convince fino in fondo. Difende benino, attacca maluccio ma nel momento di maggiore sofferenza non dà sicurezze alla squadra

BRUZZONE 6,5: Punto fermo della difesa e della squadra. Anche oggi, nonostante i cinque gol subiti, è lui a tenere alto il carattere e dare l’esempio

BERTONI 6: Prestazione tutto sommato da non buttare. Vuthaj segna solo quando Marangon

Costante 6: Dentro nel finale, non fa pasticci e lotta

BERBENNI 5: Preso dentro nelle trame del Ligorna, esce con il mal di testa a inizio secondo tempo

Marangon 5,5: Entra con buon carattere, poi però l’errore che spalanca la strada a Vuthaj per il quinto gol del Ligorna

PALESI 6: Lotta in mezzo al campo e realizza dal dischetto l’ultimo gol della stagione del Varese

Romero 6: Nel finale prova a tenere aperta la contesa lottando con i difensori avversari

DE PONTI 6: Prestazione di qualche alto e basso, ma comunque positiva. È uno dei pochi che nel momento di massima difficoltà tiene la mente lucida

GUERINI 5,5: Un gol che però non lo salva del tutto. Sbaglia tanto, soprattutto nelle scelte in attacco. Finisce spesso per incagliarsi contro la difesa avversaria o sparare dalla distanza senza grande ragionamento

TENTONI 5,5: Migliore per distacco della stagione, oggi non riesce a essere incisivo anche perché il Ligorna gli lascia pochi spazi

COGLIATI 6: Si impegna e dà tutto ma non è giornata neanche per lui, che non trova soluzioni d’attacco e non riesce a essere pungente come al solito

Del Signore 6: Esordio per il giovane centrocampista che trova anche lo spazio per andare due volte alla conclusione, anche se in entrambi i casi viene ribattuto

SOVOGUI 5: Ci capisce poco, difende bene un paio di palloni ma non trova mai il modo di avere soluzioni d’attacco. Un passo indietro dopo le ultime belle prestazioni

Qeros 6,5: Entra e dopo un minuto trova il gol, poi si procura anche il rigore. Buon ingresso al termine di una stagione difficile

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