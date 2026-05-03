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I voti del Varese: prima gioia per De Ponti, Bruzzone caparbio, Tentoni non sbaglia

Il centrocampista si sblocca all'ultima di campionato. Il capitano si getta sull'ultimo pallone e conquista il penalty che Tentoni realizza per vincere e andare ai playoff

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LAVAGNESE – VARESE 2-3 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6: Un paio di parate, senza dover fare miracoli, ma fa capire che c’è. Può poco sui gol e sul rigore non gli basta indovinare l’angolo
AGNELLI 6: Una gara generosa, con tanta corsa ma non sempre con la precisione giusta, soprattutto quando c’è da crossare
BRUZZONE 7: Lotta in difesa ma alla fine la giocata decisiva è in attacco, quando nel recupero si lancia con voglia su un pallone vagante prendendosi il fallo che di fatto manda il Varese ai playoff
COSTANTE 6,5: Qualche sbavatura ma in generale una partita attenta e di buon carattere
BERBENNI 6: Partita senza infamia e senza lodi. Fa il compitino, lo fa bene, ma poco altro
Romero 6: Si rivede dopo un lungo periodo di stop e si fa vedere per un paio di sponde  
MALINVERNO 6: Non la sua miglior partita ma l’ardore e la voglia di fare non mancano
Qeros 6: Dentro nel finale, si vede poco in attacco ma invece di fa valere rincorrendo un contropiede avversario e fermandolo
DE PONTI 7: Gli mancava giusto il gol in questa bella stagione. Arriva oggi, all’ultima gara, ed è stata una rete molto importante
PALESI 6: Poco meno di un’ora di partita, qualche buono spunto ma nessuno decisivo
Cogliati 6: Dentro dopo l’infortunio, corre tanto e si dà da fare. Spreca una ghiotta occasione per chiudere la sfida ma aiuta la squadra a portare a casa la vittoria 
GUERINI 5,5: Ci prova e ci riprova ma oggi non riesce a essere concreto e a creare pericoli come al suo solito
SOVOGUI 6,5: Da prima punta fatica a entrare nel ruolo ma mette la zampata dell’1-1 da rapace d’area. Poi si spegne un po’ e non riesce a portare altri pericoli
Marangon 6: Qualche minuto nel finale, anche lui si mette a disposizione per raggiungere la vittoria nel finale
TENTONI 7: Gara non semplice, si applica un po’ da esterno e un po’ da mezzala. Alla fine però quando c’è da tirare il pallone al 92′ è lui a incaricarsi della battuta e portare la squadra ai playoff

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Pubblicato il 03 Maggio 2026
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