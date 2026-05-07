Identificato e denunciato un uomo dalla polizia per l’incendio alla centralina di via Cavour a Gallarate

Avrebbe un nome e un volto il presunto autore dell’incendio che la notte del 29 aprile scorso aveva mandato in fumo un cumulo di rifiuti in via Cavour, a Gallarate, danneggiando la cabina dei cavi telefonici nel tratto che collega la stazione alla sede del Comune.

La Polizia di Stato del commissariato cittadino ha individuato e denunciato all’autorità giudiziaria un cittadino straniero, ritenuto responsabile del rogo doloso appiccato in pieno centro.

L’allarme era partito poco dopo le 3.30 attraverso il numero unico di emergenza 112. Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato, che avevano trovato le fiamme già propagate dai sacchi della spazzatura esposti per la raccolta agli edifici vicini.

Il rogo aveva provocato gravi danni alle facciate degli stabili adiacenti e reso inutilizzabili alcune importanti infrastrutture di servizio: in particolare la centralina telefonica che corre lungo quell’asse del centro cittadino. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si erano protratte per circa un’ora, con ulteriori interventi tecnici nelle ore successive.

A condurre le indagini è stato l’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Gallarate, che ha lavorato sui filmati della videosorveglianza comunale e di quella privata installata nella zona. L’esame minuzioso delle immagini ha consentito di ricostruire la dinamica dell’evento e di mettere a fuoco la figura del responsabile.

Decisivo, a quel punto, è stato il coordinamento con l’Ufficio Controllo del Territorio: una pattuglia ha intercettato il sospettato non lontano dal luogo dell’incendio.

L’uomo è stato trovato in possesso di oggetti rilevanti per l’inchiesta, indossava capi di abbigliamento compatibili con quelli ripresi dalle telecamere e presentava caratteristiche fisiche e comportamentali corrispondenti. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per incendio doloso. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.