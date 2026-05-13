“Identità discriminate e territorialità”, Arcigay presenta i dati sulle discriminazioni LGBTQIA+ in provincia di Varese

Negli ultimi due anni sono state oltre 240 le persone prese in carico su tutto il territorio provinciale, a testimonianza di una domanda di aiuto in costante crescita. L’evento in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (IDAHOBIT), Arcigay Varese APS organizza per domenica 17 maggio 2026 la conferenza dal titolo “Identità discriminate e territorialità”.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Varese e dal Comune di Varese, si terrà presso la prestigiosa Sala Ambrosoli di Villa Recalcati dalle ore 15:30 alle ore 17:30. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sui temi dell’inclusione e del contrasto ai pregiudizi, ponendo al centro dell’analisi il lavoro svolto dal Centro Arcobaleno, il centro antidiscriminazioni dell’associazione.

Durante il pomeriggio verranno presentati i dati relativi alle attività di accoglienza e supporto: negli ultimi due anni sono state oltre 240 le persone prese in carico su tutto il territorio provinciale, a testimonianza di una domanda di aiuto in costante crescita.

La conferenza si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Varese, Davide Galimberti, dell’Assessora alle Pari Opportunità Dott.ssa Rossella Dimaggio, e della Prof.ssa Paola Biavaschi delegata della Rettrice alle pari opportunità dell’Università degli Studi dell’Insubria. È previsto inoltre un videomessaggio di saluto da parte del Direttore dell’UNAR – Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, Dott. Mattia Peradotto.

Un approccio corale contro le discriminazioni

Il cuore dell’incontro sarà dedicato a una tavola rotonda con l’equipe multidisciplinare del Centro Arcobaleno, che affronterà tematiche cruciali per il benessere della comunità LGBTQIA+: Interverranno la Dott.ssa Mikaela Filice (Educatrice), che parlerà delle “solitudini involontarie” e dell’importanza di uno sguardo intersezionale nei servizi territoriali, e la Dott.ssa Clara Baldin (Psicologa), che discuterà di microaggressioni e minority stress, portando testimonianze di “R-Esistenza”.

Un momento di particolare rilievo sarà dedicato alla rete territoriale, con la presentazione del progetto SISTER_VA in collaborazione con i centri antiviolenza EOS Varese e Rete Rosa Saronno, volto a rafforzare gli interventi intersezionali per le vittime di violenza. «Questa conferenza non è solo un momento di riflessione, ma un atto di trasparenza verso il territorio» dichiara Alice Millefanti, Presidente di Arcigay Varese. «Presentare questi dati significa mostrare la realtà delle vite delle persone LGBTQIA+ a Varese e ribadire che l’inclusione è un impegno che deve vedere coinvolte tutte le istituzioni».