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Il 2 giugno a Varese la consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Sarà il momento culinante della celebrazione provinciale del 2 giugno: ecco i nomi degli insigniti

cavaliere al merito della repubblica italiana

Varese si prepara a celebrare l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Martedì 2 giugno il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, presiederà le tradizionali celebrazioni ufficiali nel capoluogo, che culmineranno con la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale, civile e sociale.

La manifestazione prenderà il via alle 9.30 in piazza della Repubblica con la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione delle corone in onore dei Caduti e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica ai prefetti d’Italia. Seguirà l’intervento del professor Giulio Facchetti, ordinario di Glottologia e Linguistica dell’Università degli Studi dell’Insubria, che terrà una riflessione sul tema della solidarietà economica, politica e sociale come dovere inderogabile della Repubblica.

Alle 11 le celebrazioni proseguiranno nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, dove si svolgerà la consegna delle onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica. Si tratta di un riconoscimento assegnato a persone che si sono particolarmente distinte per meriti professionali, attività culturali, sociali e di volontariato al servizio della collettività.

Gli insigniti del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

I cittadini della provincia di Varese che riceveranno il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono Vincenzo Agrifoglio, Massinissa Askeur, Angelo Borroni, Angelo Maria Calati, Giuseppe Carcano, Riccardo Carlini, Pietro Falletta, Gianluca Giarola, Giuseppe Gigliola, Salvatore Giuseppe Manca, Giuseppe Micalizzi, Tonino Perrucci, Mauro Porro, Massimo Pupo, Antonio Salomone, Alessandro Scorziello, Paolo Severgnini, Francesco Sottili e Giorgio Stracquadanio.

La cerimonia sarà accompagnata dagli interventi musicali degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank” di Varese e dall’esibizione della giovane chitarrista Beatrice Marzagalli, diplomata al Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese.

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Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026
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