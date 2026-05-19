Il 24 maggio la Festa di primavera trona ad animare il Parco Alto Milanese

Spostata per maltempo, si terrà domenica 24 maggio 2026 la Festa di Priomavera del Parco Alto milanese, che torna ad animarsi con una nuova giornata dedicata alla natura, alla creatività e al divertimento per tutta la

famiglia. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per vivere il parco come luogo di incontro, cultura e condivisione immersi nel verde.

Dalle ore 10 alle ore 19, grandi e piccoli potranno partecipare a numerose attività di animazione e intrattenimento, tra musica, spettacoli e laboratori creativi pensati per coinvolgere il pubblico in un clima di festa e partecipazione.

Tra gli appuntamenti principali, il concerto “Parco in musica”, con Laura Bonomi e Nicola Gallo, accompagnerà i visitatori con un’esibizione dal vivo capace di creare un’atmosfera suggestiva e rilassante nel cuore del parco.

Spazio anche alla fantasia e alla riflessione con “La pace dello spaventapasseri”, laboratorio creativo manuale accompagnato da lettura teatrale a cura di Sara Ghioldi. Un’attività coinvolgente che inviterà bambini e famiglie a costruire insieme uno spaventapasseri simbolo di pace, utilizzando materiali semplici e creatività condivisa.

Non mancheranno momenti di puro divertimento con “Risate in equilibrio”, spettacolo di giocoleria e intrattenimento a cura di Raf Giocoliere, che porterà in scena numeri sorprendenti, comicità e stupore per grandi e piccoli. Durante tutta la giornata saranno inoltre presenti attività dedicate ai bambini, tra cui il truccabimbi, per rendere ancora più speciale l’esperienza all’interno del parco.

Durante la giornata saranno inoltre presenti associazioni di volontariato e realtà del territorio, che contribuiranno a rendere l’evento un momento di incontro, partecipazione e sensibilizzazione.

Dalle 9:30 fino a sera sarà aperta e attiva come punto ristoro la Baitina, pronta a servire a tutti i visitatori prodotti dolci e salati per colazioni, pranzi, cene e aperitivi.

Ingresso libero.