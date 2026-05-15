Il Banco Alimentare Lombardia recupera 25 tonnellate di eccedenze da Tuttofood

Circa 25 tonnellate di alimenti recuperati e destinati a oltre 200mila persone in difficoltà in Lombardia. È il bilancio dell’attività di recupero delle eccedenze alimentari realizzata da Banco Alimentare della Lombardia al termine di TUTTOFOOD 2026, la fiera internazionale dell’alimentazione andata in scena a Milano dall’11 al 14 maggio.

L’iniziativa ha coinvolto oltre 600 aziende espositrici che hanno scelto di donare i prodotti rimasti al termine della manifestazione, evitando sprechi e sostenendo concretamente realtà sociali del territorio.

Gli alimenti destinati a mense e centri di accoglienza

Il cibo recuperato sarà distribuito alle oltre mille Organizzazioni Partner Territoriali convenzionate con Banco Alimentare della Lombardia, tra cui mense, centri di accoglienza e case famiglia.

Secondo quanto comunicato dall’associazione, gli alimenti raccolti andranno a beneficio di oltre 200mila persone in difficoltà presenti sul territorio regionale.

Oltre 120 volontari impegnati nel recupero

Nelle operazioni di raccolta sono stati coinvolti 123 volontari coordinati da Banco Alimentare della Lombardia. Tra loro anche 18 dipendenti della Fondazione Banco Alimentare ETS, 18 dipendenti di Number 1 Logistic Group e volontari delle organizzazioni partner beneficiarie degli alimenti.

«Siamo particolarmente lieti che, in un contesto internazionale come TUTTOFOOD, sia stato possibile valorizzare alimenti che rappresentano l’eccellenza agroalimentare del Made in Italy, destinandoli al sostegno di tante persone in difficoltà sul territorio lombardo» ha dichiarato Dario Boggio Marzet, presidente di Banco Alimentare della Lombardia.

Il ringraziamento alle aziende e ai volontari

Banco Alimentare ha rivolto un ringraziamento a Fiere di Parma per il sostegno all’iniziativa, alle aziende donatrici e ai volontari che hanno reso possibile il recupero delle eccedenze.

Un ruolo importante è stato svolto anche dal supporto logistico di Number 1 Logistic Group, coinvolto nelle attività di gestione e distribuzione degli alimenti.