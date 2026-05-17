Il Belvedere di Azzate fa il pieno, le strade diventano un parcheggio: raffica di multe

Panorama sul Monte Rosa, lago di Varese a portata di sguardo, buoni cocktail e giochi per i bambini. La formula dell’aperitivo al Belvedere di Azzate funziona, e i numeri lo confermano: ogni anno, da maggio a settembre, il flusso di persone che nel weekend converge in piazza Ghiringhelli cresce.

Il problema è dove gli amanti dell’ “ape” lasciano l’auto.

Le vie del paese si trasformano ogni sabato e domenica in un grande parcheggio improvvisato. Dalle 18 in poi le auto occupano strade strette, passi carrai e ogni altro spazio disponibile nelle vie attorno alla piazza. Una situazione che i residenti sopportano da anni, e che l’amministrazione comunale ha deciso di affrontare con decisione.

Il primo intervento concreto è arrivato sabato 16 maggio. Tutti gli agenti della polizia locale di Azzate, guidati dal comandante Portogallo, hanno pattugliato per ore le strade del paese. Il risultato è stato una raffica di sanzioni, decine di verbali elevati a carico di chi aveva lasciato il veicolo in sosta vietata nelle zone limitrofe alla piazza. Poche ore di attività, molte multe.

«I parcheggi ci sono», dice il sindaco Raffaele Simone. «Basta fare qualche passo in più. Bisogna tenere assieme l’attrattività del territorio e la qualità della vita dei residenti: la sosta selvaggia è una mancanza di rispetto verso il paese e chi ci abita». Simone annuncia che i controlli proseguiranno con continuità: presidio del territorio, verifiche e sanzioni per tutta la stagione.

L’invito dell’amministrazione è anche quello di usare il tempo a piedi per scoprire il paese: «Cinque minuti di cammino permettono di mangiare un gelato, una pizza, di vivere Azzate e i suoi locali, non solo il Belvedere». Le aree di parcheggio disponibili nel raggio sono diverse: via Battisti, le scuole medie di via Colli, piazza Dalla Chiesa, l’area della Pesa e via Piave, tutte distanti qualche centinaio di metri.

Il giro di vite di sabato è solo il primo atto. La stagione è lunga, e l’amministrazione ha già chiarito che la tolleranza è finita, l’attività degli agenti proseguirà per tutta l’estate.