Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, il Belvedere di Palazzo Lombardia torna ad aprirsi al pubblico per una giornata speciale dedicata alla scoperta della città dall’alto. Domenica 10 maggio, dalle 10:00 alle 18:00, cittadini e turisti avranno l’opportunità di salire gratuitamente al 39° piano della sede della Giunta regionale per godere del panorama unico su Milano.

Un panorama mozzafiato dal 39° piano

L’iniziativa rappresenta ormai un appuntamento classico per le grandi occasioni, permettendo di ammirare l’intero skyline milanese da una posizione privilegiata. Per rendere l’esperienza ancora più memorabile, l’organizzazione ha previsto l’allestimento di un esclusivo photo booth dove i visitatori potranno scattare foto ricordo della giornata trascorsa a 161 metri d’altezza.

Benessere e trucco gratuito al piano terra

Oltre alla vista panoramica, Regione Lombardia ha pensato a un omaggio particolare dedicato a chi cerca un momento di relax. Al piano terra, presso l’ingresso NP, saranno infatti allestite dieci postazioni dedicate al make up. Si tratta di uno spazio pensato per chi desidera concedersi un piccolo trattamento di benessere estetico: il servizio sarà completamente gratuito e accessibile senza necessità di prenotazione preventiva.

Modalità di accesso e prenotazioni

Sebbene l’ingresso al Belvedere sia gratuito, per garantire una gestione ottimale dei flussi e la sicurezza di tutti i partecipanti, è obbligatorio registrarsi in anticipo. Gli interessati devono prenotare il proprio posto attraverso il portale dedicato messo a disposizione dall’ente regionale, assicurandosi così la fascia oraria preferita per la salita.

Un omaggio per tutte le famiglie

L’evento si inserisce nel quadro delle attività di apertura delle istituzioni verso la cittadinanza, trasformando la sede amministrativa in un luogo di festa e aggregazione. Tra foto ricordo in quota e sessioni di trucco gratuite, la giornata si preannuncia come un’occasione ideale per trascorrere la domenica in modo diverso, celebrando la Festa della Mamma nel cuore moderno della metropoli.