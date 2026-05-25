Il Cafè 21 a Varese compie dieci anni: il bar dove il lavoro è una conquista di dignità

C’è un bar a Varese che non è solo un posto dove prendere un caffè: si trova nei locali al piano terra del Municipio, tra il cortile d’onore dei Giardini Estensi e gli uffici dell’anagrafe, in via Sacco, ed è aperto a tutti — non solo ai dipendenti del Comune. Si chiama Cafè 21, e quest’anno festeggia un traguardo importante, quello dei dieci anni di attività.

A raccontarlo è Don Marco Casale, fondatore e presidente della cooperativa San Luigi, che dal 2024 gestisce il progetto dopo aver incorporato la cooperativa La Corte, che lo aveva avviato nel 2015. Ne ha parlato nell’ultima puntata di Materia del Giorno, il format di approfondimento di VareseNews.

Un lavoro vero, non un ripiego

Il nome non è casuale: Ventuno è il riferimento alla trisomia 21, la sindrome di Down. Ma il bar accoglie ragazzi con diverse forme di difficoltà, tutti protagonisti a pieno titolo: non come volontari, non come ospiti, ma come lavoratori veri, con un compenso e un ruolo reale. «Abbiamo voluto un posto di lavoro vero — spiega Don Casale — dove i ragazzi preparano un buon caffè e trattano bene i clienti. L’orgoglio di poter dire “vado a lavorare” è qualcosa che fa la differenza».

Il progetto nasce da un’intuizione dei genitori di questi ragazzi, che dieci anni fa si attivarono con l’allora sindaco Fontana per partecipare a un bando comunale. Da quel piccolo bar — aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 15.30 — si è sviluppato nel tempo qualcosa di molto più articolato.

Dal caffè al catering: un’offerta che è cresciuta

Oggi Cafè21 non è solo colazione e pausa caffè: offre anche un servizio di delivery per la pausa pranzo, con piatti preparati su prenotazione entro la mattina, e un catering sociale che ha già servito matrimoni, cresime, compleanni ed eventi aziendali. La cucina vera e propria si trova presso la mensa FuoriContesto della Croce Rossa, in via Dunant, che funge da centro cottura per biscotti fatti in casa — una delle specialità più apprezzate — e per tutti i pasti. Il decennale diventa anche l’occasione per guardare avanti: «Vogliamo qualificare ulteriormente l’offerta catering», anticipa Don Casale, promettendo novità per il prossimo autunno.

La cooperativa San Luigi: molto più di un bar

Cafè21 è ora uno dei progetti della cooperativa San Luigi, realtà varesina con una storia lunga e ramificata nel territorio. La cooperativa nasce nel 2009 attorno a Casa San Carlo, nel quartiere omonimo, una struttura di accoglienza per uomini in emergenza abitativa, presto affiancata da Casa Santa Margherita, dedicata alle donne. Nel tempo si sono aggiunte due comunità per minori allontanati dalle famiglie su decreto del tribunale: Casa Anania, al Lazzaretto, e Casa Misaele, a Bizzozzero. Nel 2024, con la fusione per incorporazione della cooperativa La Corte, la San Luigi è diventata una cooperativa mista di tipo A e B: mantiene tutti i servizi socio-educativi e assistenziali, e integra ora anche le attività lavorative, tra cui il bar, la mensa e un servizio di pulizie per enti pubblici, imprese e privati.

C’è poi un progetto che Don Marco Casale tiene a segnalare in modo particolare e che Cooperativa san Luigi gestisce, collaborando con rete Cauto, Sangalli e l’assessorato all’ambiente del comune di Varese: il Centro del Riuso – Banco di Comunità, ospitato negli spazi del Comune di Varese in via Friuli, nell’ambito del progetto Varese Pulita. È uno spazio aperto a tutti dove è possibile scambiare oggetti, ma anche tempo e competenze: «Chi sa rastrellare foglie può offrirlo in cambio di qualcos’altro, chi ha un’abilità può metterla a disposizione della comunità – spiega – Crediamo molto in questo progetto: è un luogo di socialità, di scambio di beni materiali e immateriali, e invitiamo tutti ad andarlo a conoscere».

Gli appuntamenti per i dieci anni

Per festeggiare il decennale sono in programma tre appuntamenti. Venerdì 5 giugno i ragazzi di Cafè21 saranno ospiti di Radio Materia. Venerdì 12 giugno si terrà un evento aperto al pubblico direttamente al Cafè21, in collaborazione con VareseNews e Materia: l’occasione per venire a conoscere il posto, incontrare i ragazzi e — ovviamente — bere un caffè offerto. Venerdì 19 l’appuntamento sarà a pranzo, nei locali della mensa FuoriContesto, mentre venerdì 26 giugno l’appuntamento sarà a Materia, con una merenda da loro preparata.

Tutti i dettagli saranno pubblicati nei prossimi articoli su VareseNews.