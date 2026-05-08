Il Cai di Somma racconta la creazione del “Grande Anello Verde”
Questa sera, venerdì 8 maggio, la presentazione dell'itinerario che sarà inaugurato poi sabato 16. Una lunga e appassionata genesi, che è una storia da raccontare
Venerdì 8 maggio alle 21 la sede della Fondazione Visconti di San Vito – Fondazione Casolo, in via Risorgimento a Somma Lombardo, ospita la presentazione ufficiale del Grande Anello Verde di Somma Lombardo, il nuovo itinerario escursionistico ideato dal Cai di Somma Lombardo, che attraversa alcuni degli ambienti più significativi del territorio.
A raccontare la nascita del progetto sarà Andrea Zanardi, architetto per formazione ed ex vicepresidente del Cai di Somma Lombardo, ideatore del “GAVS”, un percorso nato dalla sua tesi di laurea e sviluppato a partire da una convinzione precisa, che ci raccontava già anni fa: «La percezione del territorio è fondamentale per la sua conservazione».
Un’idea che prende forma anche dalla constatazione che spesso gli stessi abitanti conoscono poco la ricchezza naturalistica e storica presente attorno a loro. E che la scoperta di queste tracce è un’occasione anche per il tempo libero, in grado di unire il piacere del camminare (o pedalare) con la conoscenza della storia.
Il Grande Anello Verde permette infatti di attraversare ambienti molto diversi tra loro – dalla brughiera alle pinete, passando per aree umide e zone di grande pregio ambientale, comprese aree riconosciute come Siti di Importanza Comunitaria – ma anche di incontrare tracce della presenza umana stratificate nei secoli.
Lungo il percorso emergono testimonianze che vanno dai massi preistorici fino al sistema di piste d’aviazione create dai tedeschi nel 1944-45, attraversando epoche come il Medioevo e il Risorgimento.
Alla realizzazione del progetto coordinato dal Cai sommese hanno contribuito diversi soggetti del territorio: c’è stato il sostegno economico del Comune di Somma Lombardo, così come il rapporto con il Parco del Ticino. E infine il grande lavoro dei volontari Cai, impegnati nella posa della segnaletica finale che renderà il percorso pienamente fruibile.
Una “tangenziale verde” intorno a Somma: si inaugura il Grande Anello Verde Sommese
L’inaugurazione
Dopo la serata di presentazione, il progetto entrerà nel vivo sabato 16 maggio con l’inaugurazione ufficiale del Grande Anello Verde. La partenza è fissata alle 9 dal santuario della Madonna della Ghianda, in località Mezzana. Si potrà fare una sezione limitata oppure percorrere tutti i 25 km del nuovo percorso.
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