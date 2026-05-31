Il caldo lascia il posto alle perturbazioni, il Centro Geofisico avverte: “In arrivo piogge forti e calo delle temperature”

L’alta pressione che ha garantito giornate stabili e calde – anche sopra la media – sta cedendo il passo a una fase di marcata instabilità meteorologica. Il Centro Geofisico Prealpino segnala un progressivo indebolimento dell’anticiclone africano, lasciando spazio al transito di impulsi perturbati che porteranno piogge, temporali e un generale calo delle temperature su tutta la fascia prealpina e sulla Lombardia. (Foto di Rosalba De Gaetano)

Temporali e rischio grandine tra domenica e lunedì

Dopo una domenica mattina soleggiata, lo scenario meteo è destinato a mutare rapidamente. Già dal pomeriggio di oggi sono attesi rovesci e temporali che, partendo dai rilievi, si estenderanno al resto della regione. Gli esperti avvertono che i fenomeni potrebbero risultare localmente di forte intensità e accompagnati da grandinate, prima di un temporaneo esaurimento delle precipitazioni nel corso della notte. La giornata di lunedì ricalcherà in parte questo schema: avvio poco nuvoloso, seguito da un nuovo sviluppo di cumuli nel pomeriggio con temporali che inizieranno dalle zone del Garda e del Mantovano per poi coinvolgere l’intero territorio lombardo.

Sensibile calo termico e neve sulle Alpi

Il vero cambiamento è atteso per martedì 2 giugno. Una saccatura più profonda determinerà una giornata caratterizzata da nuvolosità estesa e precipitazioni diffuse. In questa fase, i temporali potranno essere particolarmente violenti, con nuove grandinate locali. Il calo delle temperature sarà netto: le massime subiranno una sensibile diminuzione e la quota neve sulle Alpi scenderà fino a 2700 metri, segnando una rottura rispetto alle medie stagionali registrate negli ultimi giorni.

Mercoledì torna il sole, ma l’instabilità resta

Il maltempo dovrebbe concedere una tregua a partire dalla notte tra martedì e mercoledì. Per la giornata di mercoledì 3 giugno si prevede un ritorno del sole su gran parte della regione, con temperature in lieve ripresa, anche se in serata non si escludono nuovi rovesci sulla Lombardia orientale. L’incertezza continuerà anche giovedì 4 giugno, quando la nuvolosità tornerà a farsi compatta portando deboli piogge sparse, concentrate soprattutto sulla fascia prealpina e l’alta pianura, con un nuovo leggero calo termico.

LE PREVISIONI DEL CENTRO GEOFISICO