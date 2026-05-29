Il caldo record di maggio racconta il clima che cambia nel Varesotto: “L’estate ormai si allunga”
Durante il seminario sui cambiamenti climatici e l’impatto sugli habitat naturali abbiamo chiesto a Paolo Valisa, direttore del Centro Geofisico Prealpino, di spiegare cosa sta succedendo dopo giorni con temperature fino a 32,5 gradi anche nel capoluogo
Mentre a Villa Recalcati si svolge il seminario dedicato ai cambiamenti climatici e all’impatto sui nostri habitat naturali, abbiamo colto l’occasione per chiedere a Paolo Valisa, meteorologo e direttore del Centro Geofisico Prealpino, di leggere attraverso i dati quello che molti varesini hanno percepito in questi giorni: un caldo decisamente fuori stagione.
Quella vissuta a fine maggio è infatti la prima vera ondata di calore dell’anno, con temperature che a Varese hanno raggiunto i 32,5 gradi, eguagliando praticamente i record storici del mese già registrati nel 2009.
«È stata di fatto la prima vera ondata di calore dell’estate» spiega Valisa. Un fenomeno che, secondo il direttore del Centro Geofisico Prealpino, si inserisce in una tendenza ormai evidente. «Questo è un effetto dell’aumento delle temperature medie. L’estate diventa sempre più lunga, prende una parte della tarda primavera e una parte dell’inizio dell’autunno».
Una trasformazione che modifica il calendario climatico a cui eravamo abituati e che porta con sé conseguenze sempre più visibili. «Dobbiamo aspettarci non solo ondate di calore più frequenti, ma anche nei mesi che normalmente non erano interessati da questi fenomeni».
A Varese il termometro ha toccato i 32,5 gradi, un valore che ha praticamente raggiunto il record storico di maggio. «Abbiamo grosso modo eguagliato i record precedenti che risalivano al 2009», sottolinea il meteorologo.
Per i prossimi giorni il caldo continuerà a farsi sentire, anche se con caratteristiche leggermente diverse. «L’alta pressione resterà presente ma diventerà un po’ più atlantica e meno africana. Porterà quindi temperature un po’ meno elevate, anche se resteremo attorno ai 30 gradi, ancora molto al di sopra della norma del periodo».
Non mancherà però una maggiore instabilità. Alcuni corpi nuvolosi potranno interessare le Alpi già nella giornata di domenica, con la possibilità di temporali soprattutto dal pomeriggio. Un cambiamento più marcato potrebbe invece arrivare dall’inizio della prossima settimana.
«Da martedì i temporali potrebbero diventare più diffusi e portare un calo delle temperature più deciso, probabilmente segnando la fine di questo periodo così al di sopra della norma stagionale», conclude Valisa.
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