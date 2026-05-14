Il Calendario di Frate Indovino diventa francobollo della Repubblica
Tiratura da 180mila esemplari per il valore postale dedicato al Calendario di Frate Indovino, inserito nella serie “Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano”
Poste Italiane celebra il Calendario di Frate Indovino con un francobollo speciale emesso oggi, 14 maggio 2026, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il nuovo valore postale appartiene alla serie tematica “Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” ed è dedicato a uno degli almanacchi più conosciuti e longevi del Paese.
Il francobollo ha un valore corrispondente alla tariffa B, pari a 1,30 euro, ed è stato realizzato in una tiratura di 180mila esemplari distribuiti in fogli da 45.
Un omaggio a Frate Indovino
La vignetta riproduce la figura iconica del frate cappuccino che accompagna i lettori dal 1946, anno di nascita del celebre calendario. Accanto all’immagine compare anche il logo del Calendario di Frate Indovino, pubblicazione che negli anni ha mantenuto una forte impronta francescana.
L’almanacco è noto per i suoi contenuti legati alla spiritualità, ai consigli pratici e ai messaggi di speranza, oltre al sostegno ai progetti caritativi dei frati minori cappuccini in Italia e nelle missioni.
Completano il francobollo le diciture “DAL 1946” e “Il calendario degli italiani”, insieme alla scritta “Italia” e all’indicazione tariffaria “B”.
Le caratteristiche tecniche
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico.
Il bozzetto è stato curato dalle Edizioni Frate Indovino e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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