Varese News

Italia/Mondo

Il Calendario di Frate Indovino diventa francobollo della Repubblica

Tiratura da 180mila esemplari per il valore postale dedicato al Calendario di Frate Indovino, inserito nella serie “Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano”

Generico 11 May 2026

Poste Italiane celebra il Calendario di Frate Indovino con un francobollo speciale emesso oggi, 14 maggio 2026, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il nuovo valore postale appartiene alla serie tematica “Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” ed è dedicato a uno degli almanacchi più conosciuti e longevi del Paese.

Il francobollo ha un valore corrispondente alla tariffa B, pari a 1,30 euro, ed è stato realizzato in una tiratura di 180mila esemplari distribuiti in fogli da 45.

Un omaggio a Frate Indovino

La vignetta riproduce la figura iconica del frate cappuccino che accompagna i lettori dal 1946, anno di nascita del celebre calendario. Accanto all’immagine compare anche il logo del Calendario di Frate Indovino, pubblicazione che negli anni ha mantenuto una forte impronta francescana.

L’almanacco è noto per i suoi contenuti legati alla spiritualità, ai consigli pratici e ai messaggi di speranza, oltre al sostegno ai progetti caritativi dei frati minori cappuccini in Italia e nelle missioni.

Completano il francobollo le diciture “DAL 1946” e “Il calendario degli italiani”, insieme alla scritta “Italia” e all’indicazione tariffaria “B”.

Le caratteristiche tecniche

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico.

Il bozzetto è stato curato dalle Edizioni Frate Indovino e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.