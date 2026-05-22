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Il candidato Bresciani ai cittadini di Laveno Mombello: “Grazie a chi ci ha sostenuto fino a qui”

A chiusura della campagna elettorale, riceviamo e pubblichiamo un intervento da parte del candidato Bruno Besciani e dei candidati della lista Fare comune

Fare comune lista

A chiusura della campagna elettorale, riceviamo e pubblichiamo un intervento da parte del candidato Bruno Besciani e dei candidati della lista Fare comune.

Siamo arrivati alla fine di un percorso che ci ha permesso di incontrare persone, associazioni e realtà di volontariato animate da energie straordinarie. Ci siamo presentati con i valori che ci appartengono e che siamo certi di aver rispettato fino in fondo. Per questo voglio ringraziare le numerosissime persone che ci hanno sostenuto durante questa campagna elettorale, spronandoci e consigliandoci.

Abbiamo portato avanti una proposta fondata sull’ascolto, sul dialogo e sul confronto, con l’obiettivo di costruire un’amministrazione partecipata, seria e concreta. Una squadra composta da persone che non rispondono a logiche di partito, ma ai bisogni del territorio; persone che vivono profondamente il paese, fanno parte del tessuto sociale e partecipano da tempo attivamente alla vita della comunità.

Le ringrazio anche per la correttezza e l’onestà intellettuale con cui hanno condotto la campagna elettorale, senza prestarsi a polemiche sterili che forse possono far guadagnare qualche voto, ma che certamente non rispondono alle reali esigenze dei cittadini.

Ricordiamoci sempre che il Comune non è proprietà esclusiva di chi amministra, ma appartiene a tutti i cittadini e tutti hanno il diritto — e forse anche il dovere — di viverlo, frequentarlo e verificarne personalmente la reale situazione, al di là degli slogan e degli spot elettorali di questi ultimi giorni. Noi ci siamo!

Bruno Bresciani e i candidati della lista Fare comune

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Pubblicato il 22 Maggio 2026
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