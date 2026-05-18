Il candidato Carmenati di Laveno organizza un incontro con i cittadini per parlare di rigenerazione urbana

Campagna elettorale accesa a Laveno Mombello, dove il candidato sindaco Diego Carmenti per la lista “Futuro Ideale” organizza un nuovo appuntamento con la cittadinanza: in programma nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio nella Sala civica di piazza Italia 1, a Laveno Mombello.

L’appuntamento, a ingresso libero, avrà inizio alle ore 18.30 e consentirà di approfondire l’ampio capitolo della valorizzazione turistica e culturale, nonché della rigenerazione urbana, con particolare riferimento all’imponente opera di riqualificazione della ex Ceramica “Ponte”.

“Per quest’ultima è stata sviluppata un’ipotesi progettuale accompagnata da un’attenta analisi dei costi e delle possibilità di finanziamento. Si tratta di temi che la lista e il candidato sindaco Diego Carmenati considerano obiettivi prioritari, finalizzati a rivitalizzare l’offerta di spazi, servizi, occasioni di incontro culturale e sociale, oltre a creare opportunità di sviluppo per il settore turistico e per l’economia locale.

All’incontro, aperto a tutti i cittadini e in particolare ai portatori di interesse nei settori coinvolti, interverranno come relatori il candidato sindaco della lista Futuro Ideale Diego Carmenati, l’esperto di marketing turistico e territoriale nonché candidato consigliere Pier Paolo Solinas, la progettista e candidata consigliera Greta Lodedo e l’architetto Fiorenzo Pedroletti”.

Lo speciale elettorale di VareseNews