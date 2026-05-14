Varese News

Scuola

Il canottaggio di Castelveccana conquista il podio regionale a Corgeno

La squadra dell’istituto comprensivo centra il terzo posto assoluto nella categoria 4x+ ragazzi durante la sfida sui 500 metri

canotaggio casteleveccana podio corgeno

Le acque di Corgeno premiano l’impegno dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Castelveccana, protagonista nella finale regionale dei Campionati Studenteschi di canottaggio. Nelle frazione di Vergiate la delegazione scolastica ha ottenuto un terzo posto assoluto nella categoria 4x+ ragazzi, misurandosi con determinazione su un percorso di 500 metri.

Il gruppo che ha raggiunto il podio è composto da Camilla Caruso, Alexander Muscetti, Samuele Martinelli, Rebecca Alba Melcore e dal timoniere Alessandro Ghiringhelli. La loro prestazione ha coronato una giornata intensa, durante la quale l’intera squadra ha affrontato le fasi di qualificazione con spirito di gruppo e vigore agonistico. Oltre ai premiati, la scuola celebra tutti gli alunni che hanno preso parte alla trasferta per l’energia dimostrata in ogni fase della competizione.

Il risultato nasce dalla collaborazione tra l’istituto e la Canottieri Caldè. Gli studenti sono stati seguiti e supportati dalla professoressa Veronica Vettorello. Un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nel supporto motivazionale della squadra è stato svolto da Marinella Fiocchi, presidente della Canottieri Caldè, che ha seguito i ragazzi in questa esperienza sportiva.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.