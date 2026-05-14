Il canottaggio di Castelveccana conquista il podio regionale a Corgeno
La squadra dell’istituto comprensivo centra il terzo posto assoluto nella categoria 4x+ ragazzi durante la sfida sui 500 metri
Le acque di Corgeno premiano l’impegno dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Castelveccana, protagonista nella finale regionale dei Campionati Studenteschi di canottaggio. Nelle frazione di Vergiate la delegazione scolastica ha ottenuto un terzo posto assoluto nella categoria 4x+ ragazzi, misurandosi con determinazione su un percorso di 500 metri.
Il gruppo che ha raggiunto il podio è composto da Camilla Caruso, Alexander Muscetti, Samuele Martinelli, Rebecca Alba Melcore e dal timoniere Alessandro Ghiringhelli. La loro prestazione ha coronato una giornata intensa, durante la quale l’intera squadra ha affrontato le fasi di qualificazione con spirito di gruppo e vigore agonistico. Oltre ai premiati, la scuola celebra tutti gli alunni che hanno preso parte alla trasferta per l’energia dimostrata in ogni fase della competizione.
Il risultato nasce dalla collaborazione tra l’istituto e la Canottieri Caldè. Gli studenti sono stati seguiti e supportati dalla professoressa Veronica Vettorello. Un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nel supporto motivazionale della squadra è stato svolto da Marinella Fiocchi, presidente della Canottieri Caldè, che ha seguito i ragazzi in questa esperienza sportiva.
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