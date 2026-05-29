Il Canottaggio entra nelle scuole: oltre 200 studenti si sfidano per il primo campionato interscolastico

Il canottaggio esce dal lago per entrare prepotentemente nelle palestre scolastiche, portando con sé i valori della fatica e del gioco di squadra. Si è conclusa ieri, presso la palestra della scuola Don Guido Cagnola di Gazzada Schianno, la prima edizione del “Campionato Interscolastico – School Challenge”, l’evento finale promosso dalla Canottieri Varese che ha visto oltre 200 studenti sfidarsi a colpi di remoergometro dopo un intero anno di preparazione tra i banchi e le palestre.

I numeri di una sfida che unisce il territorio

La manifestazione ha rappresentato il culmine di un percorso iniziato a settembre, capace di coinvolgere nove scuole secondarie di primo grado e tre primarie del Varesotto. In pedana, equamente suddivisi tra ragazzi e ragazze, si sono presentati gli alunni delle scuole Galvaligi di Solbiate Arno, Salesiani, Vidoletti, Righi, Don Rimoldi di Varese, Pozzi di Buguggiate, Don Cagnola di Gazzada Schianno e Fermi di Morazzone, insieme ai piccoli delle primarie Carducci di Buguggiate, Don Cagnola e Mazzucchelli di Morazzone.

Il canottaggio nelle palestre con Guido Ferrario

Il successo dell’iniziativa porta la firma di Guido Ferrario, Direttore Tecnico del settore giovanile della Canottieri Varese. Durante l’anno scolastico 2025/2026, Ferrario ha portato i simulatori di voga direttamente negli istituti, permettendo a migliaia di studenti di scoprire una disciplina che spesso viene percepita come lontana. «Vedere concretizzarsi mesi di lavoro con questo entusiasmo – il commento di Guido Ferrario, Direttore Tecnico del settore giovanile – è motivo di grande orgoglio. Il sorriso dei ragazzi che hanno scoperto il canottaggio a scuola e che oggi lo vivono con passione rappresenta il risultato più importante del progetto».



Il sostegno delle istituzioni locali

L’evento ha trovato il pieno supporto delle amministrazioni locali, a partire dal Comune ospitante. «Complimenti alla Canottieri Varese – le parole di Stefano Frattini, Sindaco di Gazzada Schianno – per la capacità di coinvolgere così tanti giovani. Lo sport rappresenta uno strumento educativo fondamentale e questa iniziativa ne è una testimonianza concreta». Al suo fianco, il Provveditore agli Studi Giuseppe Carcano ha evidenziato il lavoro di squadra tra mondo sportivo e istruzione: «Un plauso va ai docenti delle scuole partecipanti – il pensiero di Giuseppe Carcano, Provveditore agli Studi – per l’entusiasmo e la disponibilità dimostrati. Senza il loro contributo e senza la visione della Canottieri Varese non sarebbe stato possibile raggiungere una partecipazione così ampia».

Il futuro del progetto e il legame con i giovani

Per la Canottieri Varese, lo School Challenge non è solo una gara, ma un vero e proprio investimento sul vivaio e sulla cultura sportiva della provincia. «Progetti come questo – la sottolineatura di Paolo Consonni, Presidente della Canottieri Varese – rappresentano un investimento importante sia per la promozione della nostra disciplina sia per la crescita del settore giovanile. Avvicinare i ragazzi allo sport significa offrire loro opportunità di crescita personale, educazione e aggregazione». L’obiettivo ora è già rivolto al prossimo anno, con l’intenzione di allargare ulteriormente la rete delle scuole coinvolte.