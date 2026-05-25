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Il capitano della Pallacanestro Varese Matteo Librizzi incontra i tifosi a Mercallo

Mercoledì 27 maggio l’appuntamento speciale per i giovani e gli appassionati di basket all’oratorio del paese

matteo librizzi basket
Incontri

27 Maggio 2026

Il Comune di Mercallo, in collaborazione con la parrocchia, organizza un appuntamento dedicato agli appassionati di sport e ai giovani. Mercoledì 27 maggio, a partire dalle 18:30, il campo da basket dell’oratorio in via Prandoni ospita Matteo Librizzi, capitano della Pallacanestro Varese.

Un’occasione per incontrare da vicino uno dei simboli del basket professionistico varesino, pronto a condividere la sua esperienza atletica e umana con i presenti.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

Organizzato da

25 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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