Mercallo
Il capitano della Pallacanestro Varese Matteo Librizzi incontra i tifosi a Mercallo
Mercoledì 27 maggio l’appuntamento speciale per i giovani e gli appassionati di basket all’oratorio del paese
Il Comune di Mercallo, in collaborazione con la parrocchia, organizza un appuntamento dedicato agli appassionati di sport e ai giovani. Mercoledì 27 maggio, a partire dalle 18:30, il campo da basket dell’oratorio in via Prandoni ospita Matteo Librizzi, capitano della Pallacanestro Varese.
Un’occasione per incontrare da vicino uno dei simboli del basket professionistico varesino, pronto a condividere la sua esperienza atletica e umana con i presenti.
La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.