Il Cardinale Bagnasco alla Liuc di “Castellanza” per parlare di etica e lavoro

L’economia e il mondo del lavoro hanno bisogno di un’etica della responsabilità che metta al centro la persona. È questo il cuore del convegno «Come deve essere il lavoro per essere come deve? Giustizia delle relazioni: etica e responsabilità nell’agire organizzativo», in programma venerdì 8 maggio alle ore 17 presso l’Auditorium della Liuc – Università Cattaneo di Castellanza.

Il Cardinale Bagnasco alla Liuc

L’appuntamento, promosso dall’ateneo insieme al Centro Pastorale Pier Giorgio Frassati e all’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), vedrà la partecipazione del Cardinale Angelo Bagnasco. L’Assistente ecclesiastico nazionale Ucid aprirà l’incontro con un intervento dal titolo «Etica della responsabilità per un lavoro umano», focalizzandosi sulla necessità di un approccio che vada oltre la semplice trasmissione di nozioni economiche o pratiche manageriali.

Secondo gli organizzatori, non è infatti sufficiente insegnare come governare i fenomeni della produzione e del commercio. Serve sempre di più una riflessione etica che si interroghi su come un’esperienza lavorativa possa definirsi davvero giusta e appropriata all’essere umano.

Teologia e organizzazione aziendale a confronto

Il programma prevede un dialogo tra diverse prospettive. Don Walter Magnoni, docente di Teologia Morale all’Università Cattolica di Milano, proporrà una riflessione teologica dal titolo «Questa economia uccide (EG 3). L’impresa e il lavoro per un’etica amica della persona». A fargli eco sarà Eliana Minelli, docente di Organizzazione Aziendale alla Liuc, che affronterà il tema della sostenibilità nel lavoro.

La discussione entrerà nel vivo con una tavola rotonda moderata dalla giornalista Lucia Landoni. Al dibattito parteciperanno Luisa Bove, giornalista e fondatrice dell’Associazione Il Girasole, Elena Salda, imprenditrice e presidente dell’Associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa, e Fabio Storchi, Cavaliere del Lavoro e presidente di Vimi Fasteners.

Gli interventi istituzionali

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Roberto Grassi, presidente della Liuc, e di Roberto Caironi, presidente della sezione Ucid di Busto Arsizio, Alto Milanese e Valle Olona. Interverrà inoltre Monsignor Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi e assistente ecclesiastico regionale Ucid.

La chiusura dell’evento, che potrà essere seguito anche a distanza, sarà affidata ad Aldo Fumagalli, presidente del Gruppo Regionale Lombardo Ucid. L’incontro si propone come un contributo concreto per ripensare il lavoro come uno spazio di giustizia e responsabilità sociale.