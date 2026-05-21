Il Centro Gulliver di Varese festeggia 40 anni con il concerto gospel dei Greensleeves

Il Centro Gulliver di Varese si appresta a festeggiare un traguardo importante aprendo le porte della sua sede rinnovata alla cittadinanza. Domenica 24 maggio, alle ore 17.00, la sede di via Albani 91 ospiterà un evento speciale per celebrare i 40 anni di attività della cooperativa e il primo anniversario della ristrutturazione della struttura. Protagonista del pomeriggio sarà il Greensleeves Gospel Choir, che porterà tra le mura del centro l’energia e la spiritualità di un genere musicale fondato sulla condivisione.

Un concerto per celebrare il territorio

L’iniziativa si inserisce nel solco del claim scelto per il quarantennale, «Sguardo Fuori», che sintetizza la volontà del Centro Gulliver di non essere un luogo isolato, ma un punto di approdo e di scambio sociale. L’appuntamento è rivolto non solo a chi frequenta abitualmente la struttura, ma a tutto il territorio e ai residenti del quartiere, invitati a condividere un momento di festa e riflessione attraverso la musica.

La forza del coro contro l’isolamento

La scelta di ospitare il Greensleeves Gospel Choir, formazione di riferimento del movimento Solevoci, risponde a una precisa volontà simbolica. Il gospel è una musica che nasce dalla sofferenza per trasformarsi in speranza corale, un percorso che rispecchia quotidianamente il lavoro svolto all’interno della comunità.

«Il Gospel è nell’anima, parla dell’uomo e all’uomo – spiega Fausto Caravati, direttore e fondatore del Greensleeves Gospel Choir –. È una musica che nasce da radici lontane, dalla schiavitù, ma che sprigiona una forza universale capace di abbattere ogni barriera. Anche senza comprenderne le parole, si viene attratti da un’emozione che tocca le corde più profonde. Vedere oggi nel coro ventenni e bambini insieme ai fondatori ci conferma che questa musica è un organismo vivo, una socialità in cammino che continua ad autoalimentarsi».

Spazi aperti e socialità ritrovata

L’evento sarà anche l’occasione per valorizzare gli spazi rinnovati di via Albani, che nell’ultimo anno sono diventati veri e propri luoghi di incontro, come la mensa trasformata in sala del convivio o i corsi ospitati in Carrozze Hub. La struttura si propone come un’orchestra dove ogni voce contribuisce al risultato finale, promuovendo una visione di comunità aperta e accogliente.

«La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme – sottolinea Emilio Curtò, presidente del Centro Gulliver, richiamando il pensiero di Ezio Bosso –. Abbiamo voluto questo concerto per celebrare una sede che è diventata spazio di incontro. Stare insieme è un valore che coltiviamo ogni giorno: al nostro interno con attività di incontri e spazi rinnovati, all’esterno con eventi aperti alla cittadinanza. La vera socialità si costruisce quando riconosciamo di avere tutti le stesse radici umane; è da questa consapevolezza che traiamo la forza per affrontare le sfide quotidiane».

PER INFO E BIGLIETTI

Il concerto di domenica è a ingresso libero, con prenotazione del posto su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-greensleeves-gospel-choir-1987893344506