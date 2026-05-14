Il cinema diventa esperienza immersiva: al MIV concerti live, grandi anteprime e film cult



Dal ritorno de “Il diavolo veste Prada” agli eventi speciali con musica dal vivo, fino all’attesa per “The Mandalorian & Grogu”: il Multisala Impero Varese continua a puntare su un’offerta cinematografica che va oltre la semplice proiezione. È questo il cuore della quarta puntata di “Ci facciamo un Cinemiv?”, la trasmissione radiofonica di Radio Materia condotta da Orlando insieme a Enrico Signorelli, responsabile della programmazione del MIV.

Nel corso della puntata, andata in onda per presentare le novità e gli appuntamenti dal 13 al 20 maggio, i due hanno raccontato i titoli più attesi della stagione e le iniziative che stanno trasformando la sala varesina in un luogo di incontro per appassionati di cinema, musica e cultura pop.

Il successo dei grandi ritorni

Tra gli argomenti centrali della trasmissione c’è stato il clamoroso interesse suscitato da “Il diavolo veste Prada 2”, sequel del celebre film cult che sta già facendo registrare numeri importanti ancora prima dell’uscita. Ottimo riscontro anche per il biopic dedicato a Michael Jackson, uno dei titoli musicali più attesi dei prossimi mesi.

«Ci sono film che diventano immediatamente un evento collettivo ancora prima di arrivare in sala» – Enrico Signorelli, responsabile programmazione MIV –

La puntata ha poi presentato le nuove uscite in programma al MIV, tra cui l’action thriller “In the Grey” e il dramma musicale “Mother Mary”, opere molto diverse tra loro ma accomunate da una forte attesa da parte del pubblico.

Eventi speciali tra cinema e musica dal vivo

Uno degli aspetti più caratteristici del Multisala Impero resta l’organizzazione di proiezioni immersive e serate speciali. Durante la trasmissione sono stati annunciati diversi appuntamenti che uniscono cinema ed esperienza dal vivo.

Tra questi il documentario dedicato agli Iron Maiden, accompagnato da un’esibizione musicale live, e la proiezione del classico horror “Tenebre” di Dario Argento con la colonna sonora eseguita dal vivo dai Goblin, storica band legata al cinema del regista italiano.

Un format che il pubblico varesino sembra apprezzare sempre di più e che punta a trasformare ogni serata in un evento unico.

I quarant’anni di “Top Gun” e l’universo Star Wars

Spazio anche alle celebrazioni per i quarant’anni di “Top Gun”, con una serata speciale che vedrà la partecipazione di un vero pilota militare chiamato a raccontare curiosità e retroscena legati al mondo dell’aviazione.

Grande attesa inoltre per la première di “The Mandalorian & Grogu”, annunciata con un accompagnamento orchestrale dal vivo direttamente in sala, in pieno stile evento cinematografico internazionale.

La parola d’ordine per gli sconti e il numero whatsapp

Nel finale della puntata Orlando ed Enrico Signorelli hanno coinvolto gli ascoltatori con una parola d’ordine speciale che permetterà di ottenere sconti sui biglietti del cinema, confermando l’approccio interattivo e dinamico scelto dal MIV anche attraverso la collaborazione con Radio Materia. Inoltre è possibile scrivere o mandare audio al numero whatsapp 3534848857 per poter partecipare alla trasmissione con commenti sui film o sugli eventi del MIV.