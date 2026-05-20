Il Cisv Hurricane Saronno trionfa sul diamante di Messina e festeggia tra sport e cultura

Il CISV Hurricane Saronno torna dalla trasferta siciliana con una vittoria netta e un carico di entusiasmo. Sabato 16 maggio, sul diamante Primo Nebiolo di Messina, la formazione saronnese di baseball per ciechi e ipovedenti ha superato la SSD UniMe con il punteggio di 16 a 5, confermando un ottimo stato di forma e consolidando lo spirito di un gruppo che sa unire l’agonismo al fair play.

La cronaca della partita a Messina

La sfida si è aperta e chiusa nel segno degli Hurricane, capaci di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. La squadra ha messo a segno due “big inning” da 5 punti ciascuno, una prestazione corale che ha portato gli arbitri a decretare la “manifesta superiorità” già alla sesta ripresa. Nonostante un vento forte che ha soffiato per quasi tre quarti del match, rendendo difficili le fasi difensive e favorendo le traiettorie delle palline in battuta, i saronnesi hanno mantenuto alta la concentrazione.

Protagonisti in campo

Tra le fila del Saronno sono brillati i numeri di “Shark” Trombini, supportato da un roster che ha visto ruotare tutti i suoi effettivi. Nota di merito per Mirco Difrancescantonio, autore di una prova convincente in cui è riuscito a completare il giro delle basi portando punti pesanti alla squadra. La soddisfazione è stata palpabile nello staff tecnico composto dal coach Trombini, dal seconda base “Fields” Campi, dagli assistenti Sereno e Grassi e da Carubelli in dugout.

Accoglienza e terzo tempo

Oltre al risultato sportivo, la trasferta è stata caratterizzata da una calorosa accoglienza. Fondamentale il supporto organizzativo di Max Neto e Roberto Sirio, che hanno facilitato i contatti tra le realtà di Saronno, Reggio Calabria e Messina. Dopo il match, il tradizionale “terzo tempo” ha visto i giocatori delle due squadre festeggiare insieme tra arancini e specialità locali, dimostrando come il desiderio di giocare e migliorarsi superi qualsiasi rivalità agonistica.

Il tour tra Calabria e Sicilia

La festa è proseguita anche il giorno successivo con un “quarto tempo” in terra calabra. Grazie all’ospitalità della parrocchia Santa Caterina, la squadra ha potuto visitare i Bronzi di Riace, passeggiare sul lungomare di Reggio e scoprire gli scorci di Scilla e Chianalea. Un momento di condivisione che ha ricaricato il gruppo in vista dei prossimi impegni stagionali. Il prossimo appuntamento per gli Hurricane è fissato per il 7 giugno, quando a Saronno arriveranno gli All Blinds Roma.