Il CISV Hurricane Saronno vola in Sicilia dopo il ko con i Lampi: “Ottimismo e voglia di crescere”
Dopo la sconfitta per 5 a 0 sul campo Kennedy contro la corazzata milanese la formazione saronnese si prepara alla sfida contro Messina tra agonismo e iniziative sociali sul territorio
Il CISV Hurricane Saronno si prepara a una lunga trasferta in Sicilia per cercare il riscatto dopo lo stop esterno subito contro i Lampi Milano. La formazione saronnese, nonostante una prova di grande tenacia su un campo reso ai limiti della praticabilità dal maltempo, è uscita sconfitta dal diamante milanese con un netto 5 a 0. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida contro l’SSD UniMe Messina, un’occasione fondamentale per muovere la classifica e ritrovare il sorriso.
La sfida al Kennedy contro i Lampi
Domenica 10 maggio, sul diamante del JF Kennedy Center di Milano, gli Uragani hanno tenuto testa per le prime tre riprese alla blasonata formazione guidata da coach Chiesa, figura ben nota nel Varesotto per i suoi trascorsi alla Patrini Malnate tra il 2012 e il 2018. Tra le fila milanesi i saronnesi hanno ritrovato anche un altro ex malnatese, l’esperto seconda base Bonati. Il match è rimasto inchiodato sullo 0 a 0 fino al quarto inning, quando i padroni di casa sono riusciti a sbloccare il risultato proprio mentre la pioggia iniziava a intensificarsi pesantemente.
Pioggia e determinazione sul diamante
Il gioco è stato condizionato dal meteo avverso, tanto da costringere i giudici di gara a sospendere l’incontro per trenta minuti dopo la quinta ripresa. Nonostante il campo pesantissimo, tecnici e staff di entrambe le squadre hanno lavorato senza sosta con sacchi di terra rossa per permettere il regolare svolgimento della partita. In campo Saronno non ha mai mollato, trascinata dalle nove assistenze difensive di capitan Neto, ma l’attacco non è riuscito a concretizzare le occasioni a basi piene contro una difesa milanese apparsa impenetrabile.
Crescita e ottimismo in casa Hurricane
Nonostante l’amarezza per il risultato finale, l’ambiente resta battagliero e pronto a far tesoro di quanto accaduto a Milano. «Archiviamo questa sconfitta – le parole di Fabio Trombini, giovane frontman del gruppo – come un’esperienza da non dimenticare». Trombini, sempre più punto di riferimento per maturità sportiva all’interno dello spogliatoio, sta guidando i compagni con un ottimismo contagioso in vista dei prossimi impegni stagionali. Sul fronte della promozione sportiva, intanto, prosegue l’attività con le scuole: martedì 12 maggio il diamante saronnese ha ospitato 32 studenti del Liceo Scientifico di Luino, accompagnati dal professor Filippo Calafati.
Destinazione Messina
La testa degli Hurricane è ora rivolta a sabato prossimo, quando la squadra volerà a Sud per affrontare l’SSD UniMe Messina. Sarà una trasferta particolare che toccherà anche la Calabria: la base operativa sarà infatti a Reggio Calabria, dove il giocatore Roberto Sirio ha organizzato un’accoglienza speciale coinvolgendo amici e conoscenti della sua città natale per un weekend che unirà l’impegno agonistico alla scoperta del territorio.
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