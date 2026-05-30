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Il cliente ha sempre ragione? Rocco Savoini ospite di Sotto la Cloche

La nuova puntata della trasmissione di Rose e Dome dedicata al mondo della cucina è pronta da ascoltare. Ospite il prof di sala dell'IS Falcone e i consigli di Norma

Generico 25 May 2026


Quanto conta il comportamento del cliente al ristorante? In questa puntata di Sotto la Cloche, insieme a Rocco Savoini, parliamo di galateo moderno, rispetto del lavoro in sala e delle buone abitudini che rendono migliore l’esperienza per tutti.
Una chiacchierata tra curiosità, aneddoti e consigli pratici dal mondo della ristorazione con il prof di Sala Rocco Savoini.

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Pubblicato il 30 Maggio 2026
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