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Il collettivo “Da Varese a Gaza” in piazza questa sera a sostegno della Flotilla per la Palestina

Lunedì 18 maggio alle 18.30 anche a Varese l’iniziativa promossa in tutta Italia da Global Sumud Italia dopo il blocco di alcune navi della missione umanitaria

Freedom Flotilla varie

Nuovo presidio questa sera, lunedì 18 maggio alle 18.30 in piazza Monte Grappa a Varese, in sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla

L’appuntamento promosso dal collettivo “Da Varese a Gaza” nasce dopo la notizia del blocco di alcune imbarcazioni della Flotilla, la missione internazionale di attivisti impegnati nel sostegno umanitario alla popolazione palestinese.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle conseguenze del conflitto, in un contesto che continua a mobilitare associazioni, movimenti e cittadini anche sul territorio varesino.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare al presidio come momento di sensibilizzazione e vicinanza alla popolazione civile colpita dalla guerra e contro il blocco delle navi.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026
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