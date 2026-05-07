Il Comitato Varesino per la Palestina: “Oltre ai presidi, serve la mobilitazione ad oltranza”

Il Comitato Varesino per la Palestina annunciando il presidio “Rompiamo il silenzio” in piazza del garibaldino per sabato 9 maggio – dalle 16.30 alle 17.30 – chiede una svolta: non solo manifestazioni concentrate, ma anche una forma di opposizione continuativa al sistema.

“Smettiamo di collaborare ed essere complici di un sistema marcio in tutti i modi e a tutti i livelli”, si legge nel documento diffuso dal comitato, che critica apertamente quella che definisce “la paradossale mancanza di reazione delle istituzioni davanti a tutto quello che sta accadendo” e punta il dito contro “grandi eventi di protesta gestiti da chi tiene i piedi in due scarpe”, considerati solo “un modo di normalizzare il dissenso”.

La proposta è radicale: “Oltre a continuare con le azioni settimanali e le varie manifestazioni di piazza per richiamare l’attenzione sul tema, il CVP ripropone e conferma la necessità di contrastare questa deriva tutti i giorni e con tutti i mezzi leciti, come ha sempre fatto: azioni di boicottaggio di tutti i generi, oltre a iniziative di approfondimento culturale e storico”.