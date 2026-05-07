Il Comitato Varesino per la Palestina: “Oltre ai presidi, serve la mobilitazione ad oltranza”
Il Comitato Varesino per la Palestina annunciando il presidio "Rompiamo il silenzio" in piazza del garibaldino per sabato 9 maggio - dalle 16.30 alle 17.30 - chiede una svolta: non solo manifestazioni concentrate, ma anche una forma di opposizione continuativa al sistema
Il Comitato Varesino per la Palestina annunciando il presidio “Rompiamo il silenzio” in piazza del garibaldino per sabato 9 maggio – dalle 16.30 alle 17.30 – chiede una svolta: non solo manifestazioni concentrate, ma anche una forma di opposizione continuativa al sistema.
“Smettiamo di collaborare ed essere complici di un sistema marcio in tutti i modi e a tutti i livelli”, si legge nel documento diffuso dal comitato, che critica apertamente quella che definisce “la paradossale mancanza di reazione delle istituzioni davanti a tutto quello che sta accadendo” e punta il dito contro “grandi eventi di protesta gestiti da chi tiene i piedi in due scarpe”, considerati solo “un modo di normalizzare il dissenso”.
La proposta è radicale: “Oltre a continuare con le azioni settimanali e le varie manifestazioni di piazza per richiamare l’attenzione sul tema, il CVP ripropone e conferma la necessità di contrastare questa deriva tutti i giorni e con tutti i mezzi leciti, come ha sempre fatto: azioni di boicottaggio di tutti i generi, oltre a iniziative di approfondimento culturale e storico”.
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