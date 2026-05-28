Il Comune di Varese stanzia altri 300 mila euro per il canile

Passi decisivi per il nuovo canile di Varese: nella seduta del Consiglio comunale del 21 maggio, il Comune ha stanziato 300 mila euro aggiuntivi che si vanno a sommare ai 300 mila euro già messi a disposizione dall’amministrazione, per un contributo comunale complessivo di 600 mila euro. Somme a cui si aggiungono 150 mila euro stanziati dalla Provincia di Varese e 100 mila euro messi a disposizione da Regione Lombardia per il tramite di ATS Insubria.

Prosegue dunque l’iter per la realizzazione della nuova struttura: dopo l’approvazione da parte della Giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell’opera, lo stato di avanzamento del progetto è stato illustrato nelle scorse settimane alla Commissione Ambiente, che si è riunita in una seduta dedicata, fino all’approvazione in Consiglio comunale delle nuove risorse stanziate da parte dell’ente.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato, condiviso tra gli enti sottoscrittori dell’accordo quadro, prende le mosse dalla necessità di rimodulare temporaneamente gli spazi dedicati a ciascuna funzione, in relazione alla disponibilità di budget di Comune, Provincia ed ATS.

Nella prima fase saranno attivati tutti i servizi previsti – in via prioritaria canile e gattile rifugio con spazio temporaneamente riservato a canile e gattile sanitario, ambulatorio/sala operatoria, centro di stabulazione della fauna selvatica – e sarà predisposto quanto necessario all’attuazione in una fase successiva del progetto nella sua completezza. Sin da subito sarà garantita l’operatività funzionale e gestionale delle strutture sanitarie, dedicando specifici ricoveri per queste funzioni nell’ambito degli spazi dedicati a rifugio, che verranno pertanto ridotti per il tempo necessario al completamento dell’opera. In particolare, nell’edificio servizi saranno realizzati, già nella prima fase dell’intervento, gli ambulatori veterinari comprensivi di sala operatoria, a supporto delle finalità delle strutture del canile/gattile sanitario.

“Crediamo fortemente in questo progetto – dichiara Nicoletta San Martino, assessore alla Tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese – Come amministrazione ci stiamo impegnando affinché il nuovo canile possa essere realizzato nei tempi previsti. Le nuove risorse messe a disposizione dal Comune permetteranno di mettere in funzione la struttura sin da subito in piena operatività funzionale e gestionale”.

Il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini spiega: “Il nuovo centro polifunzionale per la gestione degli animali rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio provinciale, in particolare per quanto riguarda le competenze legate alla fauna selvatica. Come Provincia di Varese continueremo a garantire il nostro supporto, in stretta collaborazione con gli enti coinvolti, affinché le attività di recupero, cura e gestione dei selvatici possano essere svolte in modo sempre più efficace, sicuro e strutturato”.

Salvatore Gioia, Direttore generale di ATS Insubria commenta: “Accogliamo con soddisfazione l’ulteriore stanziamento di fondi e ATS conferma il proprio sostegno al progetto, ribadendo che tutte le funzioni sanitarie veterinarie previste saranno garantite fin dall’avvio della struttura. Sarà possibile, quindi, garantire tutte le attività sanitarie progettate nel pieno rispetto delle normative. ATS conferma, pertanto, che la struttura, così come da progetto, permetterà la separazione delle funzioni sanitarie, del rifugio e della fauna selvatica, a garanzia dei necessari standard igienico sanitari e del benessere animale”.

Il progetto è stato dunque approvato in linea tecnica, dando avvio, nei limiti della disponibilità finanziaria prevista nel bilancio comunale, che ad oggi ammonta a 600.000 euro, alla fase esecutiva di progettazione. La realizzazione del nuovo centro polifunzionale sarà articolata in più lotti cronologicamente successivi tra loro, ma funzionali alla corretta gestione della struttura.