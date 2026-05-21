Il Consiglio dei Ragazzi porta la gentilezza in aula: presentato il Calendario 2027
Prima dell'avvio della seduta del consiglio comunale di giovedì 21 maggio, gli alunni dell'IC Varese 3 "Vidoletti" hanno condiviso con le istituzioni il frutto di un percorso di educazione civica e cittadinanza partecipata.
Una parentesi insolita e significativa ha aperto la seduta del Consiglio Comunale di Varese. Prima dell’inizio dei lavori, alle 20.30, l’aula ha ospitato una apertura straordinaria dedicata ai giovani: protagonisti gli alunni della classe 2H dell’Istituto Comprensivo Statale Varese 3 “A. Vidoletti”, che fanno parte del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e che hanno presentato il loro Calendario della Gentilezza 2027.
Il progetto è il risultato di un percorso di educazione civica incentrato sulla cittadinanza partecipata, che ha portato gli studenti a riflettere sul valore della gentilezza nella vita quotidiana: piccoli gesti, attenzioni spontanee, parole e comportamenti capaci di fare la differenza nei rapporti tra le persone. Per ciascun mese del calendario i ragazzi hanno scelto un’immagine e una frase ispirata a questo tema, costruendo uno strumento che vuole essere insieme un promemoria e un invito per tutta la comunità.
Durante la presentazione, i ragazzi hanno ringraziato i loro insegnanti per averli accompagnati e sostenuti nel percorso, la dirigente scolastica e il sindaco per aver dato loro la possibilità di condividere il lavoro con le istituzioni e la città.
Un momento che ha ricordato all’assemblea consiliare come la partecipazione civica possa — e debba — iniziare molto presto.
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