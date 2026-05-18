Il Coro Piambello di Brusimpiano si racconta e porta i canti popolari di primavera a Materia

Quindici voci uniscono musica e fiabe nello spazio libero di VareseNews. Un’antologia vocale ispirata alle sere primaverili attraverso armonie e racconti della tradizione

Il Coro Piambello di Brusimpiano sale sul palco di Materia per il nuovo appuntamento organizzato dallo spazio libero di VareseNews volto a far conoscere le voci del territorio.

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In una serata che, come di consueto a Materia, alterna un’intervista dal vivo alla musica, la formazione, composta da quindici elementi, sarà protagonista venerdì 22 maggio a partire alle 21, sotto la direzione del maestro Renato Orsenigo. Un’occasione per conoscere da vicino questa realtà e una tradizione fatta da un’antologia di canti legati alle atmosfere e al profumo delle sere primaverili, con armonie e narrazione in grado di unire tenerezze, fiabe e racconti. Il programma prevede anche un omaggio alle suggestioni popolari nel segno di Bepi de Marzi.

L’evento si inserisce nella programmazione settimanale di Materia, la sede di VareseNews situata a Castronno. Lo spazio ospita ogni sera un evento culturale, con un focus musicale previsto ogni venerdì sera attraverso un calendario eterogeneo di incontri, con una formula che spazia regolarmente dalla divulgazione della musica classica fino alle interviste dal vivo dedicate alla presentazione di artisti emergenti della scena attuale, o, come in questo caso, a una realtà corale.

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