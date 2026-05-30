Il coro Te Laudamus porta i Vesperi in Canto a Golasecca
L'unione delle voci del Te Laudamus per l'evento musicale a ingresso gratuito
Il coro Te Laudamus dell’Arcidiocesi di Milano arriva nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Golasecca. L’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio alle 20:30, quando l’edificio sacro accoglierà l’esibizione vocale.
L’iniziativa si colloca nel momento conclusivo del mese di maggio, periodo tradizionalmente dedicato alla devozione mariana. Il programma della serata prevede l’esecuzione del concerto intitolato Vesperi in Canto, una proposta che intende valorizzare la musica sacra all’interno dello spazio liturgico della chiesa del paese.
La partecipazione all’evento musicale è aperta a tutta la cittadinanza. La parrocchia ha infatti stabilito che l’ingresso alla serata sarà gratuito per permettere l’accesso a tutti gli interessati.
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