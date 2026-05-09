Il destino della Openjobmetis si compie a Bologna. Ma la Virtus non farà sconti

Correva l’anno 2018, l’ultimo in cui la Pallacanestro Varese ha conquistato i playoff della Serie A di basket. In quella primavera – era il 22 aprile – la Openjobmetis di Caja centrò una delle vittorie più importanti alla terz’ultima giornata sul parquet del PalaDozza, ai danni della Virtus Bologna.

Un ricordo dolce ed esaltante (finì 69-71 con una gran partita di Larson e due liberi decisivi di Avramovic) che la squadra biancorossa, oggi affidata a Kastritis, proverà a replicare domenica 10 maggio nell’ultimo turno di campionato (tutte le partite alle 17), anche se servirà un’impresa. Otto anni fa infatti, la Virtus non era la corazzata di oggi: l’odierna Olidata ha già vinto la stagione regolare e, dopo un passaggio a vuoto (con conseguente esonero di Ivanovic a favore di Jakovljevic) ha ripreso a correre garantendosi la prima testa di serie matematica sulla griglia playoff.

Non per questo, però, la Virtus giocherà rilassata contro Varese, come ci ha preannunciato il direttore di Bolognabasket Bruno Trebbi, intervenuto giovedì a “Luci a Masnago”. Questione di principio, questione di rivalità, questione anche di gerarchie interne in una squadra che ha otto stranieri ma ne può mettere in campo sei per volta. Stare in tribuna non piace a nessuno, quindi la concorrenza è alta anche tra compagni di squadra. Contro Varese non ci sarà Matt Morgan, ultimo infortunato, ma Jakovljevic dovrebbe recuperare Vildoza e lasciar fuori l’ultimo acquisto Yago Dos Santos. Oppure il lungo Smailagic, non nel miglior momento di rendimento.

Problemi di abbondanza altrui: Kastritis ha già dato la stessa ricetta di sempre che prevede concentrazione su quello che Varese può controllare, ovvero il modo in cui stare in campo. Serviranno energia a rimbalzo e attenzione nel ripiegare quando la palla finirà in mani bolognesi: l’Olidata è maestra nel gioco in transizione e se ha l’occasione di correre può diventare letale.

LUCI A MASNAGO – Ascolta la puntata di giovedì 7 maggio con ospite Marco Alfieri

Vincere è fondamentale, per la OJM, nel senso che un successo a Bologna garantirebbe i playoff senza dover guardare in casa di Trento. Altrimenti bisognerà tifare Milano, perché l’Olimpia farà visita alla Dolomiti Energia. Se Varese dovesse perdere e Trento vincere, infatti, sarà l’Aquila a qualificarsi alla post-season. C’è un’ulteriore possibilità, per quanto remota: che i biancorossi arrivino settimi in caso di successo e di contemporaneo KO di Trieste, in casa con Cremona. Improbabile, per altro, e poco interessante al momento: la cosa fondamentale è entrare tra le prime otto dopo così tanti anni di assenza.

A proposito di quella partita del 2018, quel giorno ci furono scontri tra gli ultras delle due fazioni. Un accadimento che continua a essere attuale anche oggi: è il motivo per cui le trasferte sono tutt’ora vietate nelle due direzioni. Sono passati otto anni e forse sarebbe il caso di tornare a far viaggiare i tifosi, sia perché la maggior parte di essi non causano problemi, sia perché il biglietto nominale dovrebbe togliere una serie di rischi, sia perché certe situazioni andrebbero gestite, non vietate. Vero?

DIRETTAVN – Il match della Virtus Arena sarà raccontato in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 16,15 circa di domenica il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.

LA CLASSIFICA:(dopo 29 giornate): V. Bologna 44; Brescia, Milano 40; Venezia 38; Tortona 32; Reggio Emilia 30; Trieste 26; VARESE 24 || Trento 22; Udine, Cremona, Napoli 20; Treviso, Cantù* 18 || Sassari 14.

*una partita in più

I NOSTRI PODCAST – Non perdete i nostri appuntamenti con il basket da ascoltare. Lunedì alle 11 toccherà al podcast “Dal Parquet“ mentre giovedì alle 14 in diretta su Radio Materia la nuova puntata di “Luci a Masnago“ che poi sarà a sua volta disponibile sulle piattaforme di ascolto. Se volete, abbiamo aperto il profilo Instagram di “Luci a Masnago”: lo trovate QUI.