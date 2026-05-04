Il Diavolo veste Prada 2 porta al MIV di Varese numeri da Natale: grazie a lui staccati quasi 10.000 biglietti in cinque giorni
Andrea Cervini, direttore del multisala, racconta i dati del lungo weekend: quasi 7.500 dei biglietti staccati solo per l'attesissimo sequel. In media 2.000 spettatori al giorno, il 25% in più rispetto all'anno scorso
I numeri erano attesi, ma quelli reali hanno superato le aspettative. Dal giorno dell’uscita, mercoledì 29 aprile, a domenica 3 maggio, il MIV Multisala Impero di Varese ha staccato 7.283 biglietti per Il Diavolo veste Prada 2: 6.836 per le proiezioni in italiano, e ben 430 per quelle in versione originale, oltre a quelli per le cinecena.
Il dato va letto nel contesto complessivo del cinema: nello stesso arco di cinque giorni, il MIV ha registrato 9.433 spettatori su tutti i titoli in programma, una media di circa 2.000 presenze al giorno. «Cifre vicine alle medie natalizie», commenta Andrea Cervini, direttore del multisala.
Un confronto che dice molto, se si pensa che il periodo natalizio è tradizionalmente il più forte dell’anno per le sale cinematografiche. E il trend è confermato anche dal raffronto con il 2025: guardando i biglietti stampati al 30 aprile, il MIV si trovava già al 25% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Cervini inquadra il fenomeno in un contesto più ampio: con Il Diavolo Veste Prada 2, non si tratta di un caso isolato legato a un singolo titolo di richiamo. «Non è solo il fuoco di paglia di Zalone – spiega, riferendosi all’effetto-traino che il grande titolo italiano aveva generato – Cominciano a susseguirsi i film che riportano in alto le presenze: questi sono dati che non si vedevano da Natale, e se la tendenza prosegue potrebbe portarci ai numeri pre-covid».
E se i numeri sono già notevoli, il direttore non nasconde che avrebbero potuto essere anche più alti: «Se avessimo avuto più sale, ne avremmo avuto anche di più.»
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