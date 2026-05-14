Il dolore della separazione e la solitudine del lutto. Orizzonti nuovi parla a tutti e tutte



Offrire sostegno a chi si trova ad affrontare una separazione, un divorzio o un lutto, trasformando un momento di crisi in una possibilità di rinascita personale. È questo l’obiettivo dell’associazione Orizzonti Nuovi, protagonista della nuova puntata di “Soci All Time” su Radio Materia. Nel corso della trasmissione è stata raccontata la nascita della realtà varesina fondata da Rolando Rossotti insieme agli amici Marco e Renzo, con l’intento di creare uno spazio neutrale di ascolto e condivisione aperto a uomini e donne senza distinzioni.

Una risposta nata da un’esperienza personale

L’idea dell’associazione nasce direttamente dalla vicenda personale di Rossotti, che ha vissuto in prima persona una difficile separazione. In quel periodo, segnato dalla paura del futuro e dalla solitudine, il fondatore ha potuto contare sull’aiuto dei figli, dei colleghi e di professionisti capaci di accompagnarlo senza alimentare il conflitto. «Mi sono reso conto di essere stato fortunato ad avere persone che mi hanno sostenuto senza esasperare la situazione» – racconta Rolando Rossotti, presidente di Orizzonti Nuovi. Da quella esperienza è maturata la volontà di offrire ad altri lo stesso tipo di supporto, soprattutto a chi si trova ad affrontare un cambiamento improvviso senza una rete sociale o familiare alle spalle.

Supporto psicologico, mediazione e momenti di socialità

L’associazione punta a contrastare il senso di isolamento che spesso accompagna separazioni e lutti. Per questo organizza incontri con psicologi, mediatori familiari, avvocati e pedagogisti, con l’obiettivo di aiutare le persone a gestire il conflitto in modo costruttivo. Accanto agli incontri specialistici trovano spazio anche attività conviviali e ricreative come cene, cineforum, passeggiate e momenti di aggregazione pensati per creare nuove relazioni e combattere la solitudine, soprattutto nei fine settimana. Uno dei principi cardine dell’associazione è la neutralità. Orizzonti Nuovi vuole infatti proporsi come una realtà inclusiva, distante dalle contrapposizioni tra “parte maschile” e “parte femminile”, mettendo al centro il benessere della persona e dei figli.

Prevenire conflitti e creare nuovi percorsi di vita

Tra gli obiettivi dell’associazione c’è anche la prevenzione dei conflitti esasperati tra ex coniugi, promuovendo percorsi di mediazione che evitino situazioni di forte tensione emotiva e sociale. Particolare attenzione viene dedicata ai figli, affinché non diventino strumenti di scontro all’interno delle separazioni. «La fine di un rapporto non deve trasformarsi in una guerra, ma può diventare un nuovo inizio» – aggiunge Rolando.

Il progetto della struttura abitativa

Tra le iniziative più ambiziose presentate durante la trasmissione c’è la realizzazione di una struttura residenziale a basso costo destinata a persone finite in difficoltà economica dopo una separazione. L’idea è quella di offrire un alloggio temporaneo a prezzi calmierati, circa dieci euro al giorno, per aiutare chi si trova improvvisamente senza casa o senza punti di riferimento.

Open Day il 17 maggio a Varese e il ciclo di incontri

Per far conoscere le attività dell’associazione è stato organizzato un Open Day in programma sabato 17 maggio a Varese, nella sede di Piazza della Motta 4. L’incontro si terrà dalle 10.30 alle 13 e sarà aperto liberamente a tutti gli interessati. L’associazione consiglia comunque una prenotazione preventiva per motivi organizzativi. Per informazioni è possibile contattare Orizzonti Nuovi via email all’indirizzo orizzontinuovi.varese@gmail.com oppure telefonare al numero 352 0942 647.

Il ciclo di incontri

Venerdì 22 maggio: “Dal dolore della separazione alla rinascita”, con l’intervento di uno psicologo per affrontare l’aspetto emotivo e il superamento del dolore

Venerdì 29 maggio: “La mediazione come spazio nel conflitto”, con un mediatore familiare per imparare a gestire la separazione in modo equo e non conflittuale

Venerdì 5 giugno: “La separazione, divorzio e diritti, non capricci, doveri, non pretese”, con un avvocato per fare chiarezza sugli aspetti legali ed evitare guerre inutili

Venerdì 12 giugno: “Accompagnare i genitori e i figli nella separazione”, con un pedagogo per focalizzarsi sulla tutela dei figli e sul loro benessere

Tutti gli incontri si tengono alle ore 20:30/20:45 presso la sede di Viale Borri 22 a Varese. Il fondatore suggerisce di seguirli tutti per avere una visione completa di ogni aspetto coinvolto in una separazione