Il fascino della Luna in concerto all’Auditorium Maccagno il 2 maggio

Un viaggio musicale con Claudio e Claudia Borroni e il pianista Nick Urso. Appuntamento a ingresso libero alle 21

Sabato 2 maggio 2026, alle ore 21, l’Auditorium Maccagno ospita il concerto “E la luna bussò”, uno spettacolo musicale dedicato al fascino del satellite terrestre e alla sua influenza nell’immaginario artistico. Sul palco Claudio Borroni e Claudia Borroni, accompagnati al pianoforte da Nick Urso.

Un omaggio musicale alla luna

Il concerto propone un mix di brani ispirati alla luna, presenza costante nella storia della musica e della poesia. Un percorso sonoro che attraversa generi e epoche, con interpretazioni pensate per evocare atmosfere intime e suggestive.

La voce di Claudio Borroni si affianca a quella di Claudia Borroni in un dialogo musicale che trova nel pianoforte di Nick Urso un solido e raffinato sostegno. Il repertorio si sviluppa attorno al tema lunare, esplorando emozioni e simbolismi legati a questo elemento universale.

I protagonisti

Claudio Borroni è interprete di lunga esperienza, capace di unire intensità espressiva e sensibilità musicale. Accanto a lui, Claudia Borroni porta una vocalità elegante e contemporanea, mentre Nick Urso contribuisce con la sua esperienza pianistica a definire l’identità sonora dello spettacolo.

Un appuntamento a ingresso libero

L’iniziativa è aperta al pubblico con ingresso libero, offrendo un’occasione accessibile per vivere una serata culturale all’insegna della musica dal vivo.

L’evento si inserisce nella programmazione culturale del territorio, confermando l’Auditorium Maccagno come spazio di riferimento per concerti e iniziative artistiche.

Per partecipare non è richiesta prenotazione.