Il Festival Barocco di Varese riparte con l’omaggio a Vivaldi

Il Festival Barocco de Gli Speziali taglia il traguardo della dodicesima edizione e si prepara a inaugurare il cartellone 2026 con un omaggio al “Prete Rosso”. Venerdì 15 maggio, alle ore 21:00, la suggestiva cornice della Chiesa di S. Imerio a Varese ospiterà il primo appuntamento della rassegna, un concerto che promette di trasportare il pubblico nelle atmosfere musicali del Settecento attraverso le note di alcuni dei più grandi compositori dell’epoca.

Il debutto con l’ensemble Gli Speziali

Ad aprire la manifestazione sarà proprio l’ensemble Gli Speziali, la formazione che dà il nome al festival e che da anni promuove la musica barocca con rigore filologico e passione divulgativa. Sul palco saliranno Silvia Tuja al traversiere, Carlo De Martini al violino, Elisabetta Soresina al violoncello e Giuseppe Reggiori al cembalo. L’affiatamento del gruppo sarà il motore di una serata che punta a valorizzare il patrimonio artistico e religioso del quartiere di Bosto.

Un programma tra Vivaldi e i suoi contemporanei

Il concerto inaugurale, intitolato “Dicono di Vivaldi”, propone un percorso d’ascolto che mette al centro la figura di Antonio Vivaldi, mettendola in dialogo con altri maestri del tempo. Oltre alle celebri composizioni vivaldiane, l’ensemble eseguirà brani di Giovanni Legrenzi, Nicolas Chédeville e Benedetto Marcello. Si tratta di una selezione accurata che permette di comprendere meglio il contesto culturale e le influenze reciproche tra gli autori che hanno reso grande la tradizione musicale italiana ed europea.

La dodicesima edizione del festival

Il ritorno della rassegna rappresenta un punto fermo nella programmazione culturale varesina, consolidando il ruolo del Festival Barocco come uno degli eventi più attesi per gli amanti del genere. La scelta della Chiesa di S. Imerio non è casuale: l’acustica dell’edificio sacro e la sua storia si sposano perfettamente con le sonorità degli strumenti antichi, offrendo agli spettatori un’esperienza d’ascolto immersiva e di alta qualità artistica.

Informazioni per il pubblico

L’inizio della serata è previsto per le ore 21:00. L’ingresso al concerto permette di scoprire o riscoprire un luogo simbolo della città, spesso al centro di iniziative che uniscono la spiritualità alla bellezza dell’arte. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare a questo primo atto di un festival che, per tutto il mese di maggio, animerà il territorio con la grande musica del passato.