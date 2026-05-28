Il Festival dei Laghi Lombardi apre a Luino con quattro giorni di eventi tra musica, teatro e grandi ospiti

Dal 30 maggio al 27 settembre 2026 torna il Festival dei Laghi Lombardi, giunto alla sua nona edizione. La rassegna diretta da Francesco Pellicini coinvolgerà cinque province lombarde – Varese, Brescia, Bergamo, Lecco e Sondrio – oltre al Verbano-Cusio-Ossola e alla vicina Lugano, con 26 appuntamenti dedicati a spettacolo, musica, teatro canzone e cabaret.

L’apertura ufficiale sarà a Luino, dal 4 al 7 giugno, in collaborazione con il Festival del Teatro e della Comicità Città di Luino, che celebra il ventesimo anniversario. Un’edizione speciale pensata per rendere omaggio a figure simbolo della cultura luinese e italiana come Piero Chiara, Dario Fo, Vittorio Sereni, Nanni Svampa, Carlo Donida, Giovanni Reale e Gigi Riva.

Ad aprire il programma luinese, giovedì 4 giugno a Palazzo Verbania, sarà Mogol, protagonista di un incontro-dialogo insieme a Flavio Premoli, Diego Pisati e Francesco Pellicini. Il giorno successivo, venerdì 5 giugno, spazio al ricordo del filosofo Giovanni Reale con Roberto Radice, Francesco e Alberto Reale, Silvestro Pascarella, Matteo Inzaghi e Francesco Pellicini. In serata il Parco Ferrarini ospiterà il concerto della Treves Blues Band.

Sabato 6 giugno il festival proporrà un incontro dedicato a Piero Chiara e Vittorio Sereni con Andrea Vitali, Francesca D’Alessandro, Tiziana Zanetti, Stefano Bruno Galli e Matteo Inzaghi. La sera, sempre al Parco Ferrarini, andrà in scena “20 anni di Festival tra musica e cabaret” con un cast che comprende Cochi Ponzoni, Massimo Boldi (nella foto @Alessandro Erbetta, Thomas Graziani Visuals) Giorgio Conte, Flavio Sala dei Frontaliers, Alessandra Faiella, Stefano Chiodaroli, Max Cavallari, Max Pisu, Alberto Patrucco e altri ospiti.

Domenica 7 giugno il programma si chiuderà con tre appuntamenti a Palazzo Verbania: il ricordo di Dario Fo con Mario Pirovano e Giordano Bruno Guerri, un incontro dedicato a Gigi Riva con Nicola Riva e Paolo Piras e, in serata, la proiezione del documentario “The Rise of Espresso”. Gli incontri saranno trasmessi anche in streaming sulla piattaforma Civicam di Luino.

Dopo la tappa luinese il Festival dei Laghi Lombardi proseguirà per tutta l’estate toccando diverse località affacciate sui laghi di Garda, Maggiore, Lario, Iseo e Ceresio. Tra gli appuntamenti annunciati figurano il teatro canzone di Andrea Vitali e Francesco Pellicini al Vittoriale degli Italiani, i concerti di Giorgio Conte e degli Ambigui, gli spettacoli comici con Max Pisu, Claudio Batta e Giancarlo Barbara e gli omaggi a Felice Musazzi, Franca Valeri e Franca Rame.

Torna inoltre “Io sono lago”, il docufilm scritto da Francesco Pellicini e diretto da Thomas Graziani, con interviste a numerosi artisti e protagonisti del territorio, da Davide Van De Sfroos a Massimo Boldi, da Enzo Iacchetti ad Andrea Vitali.

«Sarà una particolare e ricca edizione del Festival dei Laghi Lombardi – spiega Francesco Pellicini – con una speciale quattro giorni tutta luinese organizzata insieme al Festival della Comicità per celebrare il ventennale della manifestazione. Un grande concerto di laghi, luoghi unici di incantevole bellezza».