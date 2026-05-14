Il fine stagione del Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio è nel segno della legalità con “Antigone”

La stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio si avvia alla conclusione con un appuntamento di forte impatto civile. Venerdì 22 maggio, alle ore 21, andrà in scena “Antigone”, un adattamento originale della tragedia di Sofocle firmato dalla scrittrice napoletana Valeria Parrella. L’evento assume un significato particolare poiché cade alla vigilia della Giornata Nazionale della Legalità e dell’anniversario della strage di Capaci, portando sul palco una riflessione profonda sul rapporto tra legge e coscienza.

Un cast di magistrati per il teatro civile

La particolarità di questa produzione risiede nel suo cast: l’opera è interpretata da una compagnia di attori magistrati e da un ex magistrato, con la regia di Oscar Magi. La scelta di far vestire i panni dei personaggi a chi quotidianamente amministra la giustizia sottolinea la natura dell’opera, definita come un esempio straordinario di teatro civile. Il testo di Valeria Parrella riprende la vicenda classica di opposizione al potere, traslandola però in una dimensione legata alla bruciante attualità del presente.

Il dilemma di Antigone tra legge e cuore

Nella versione proposta, Antigone non viene punita per aver sepolto il fratello contro il volere del re, ma per aver staccato la spina che tiene artificialmente in vita Polinice. La violazione della legge scritta avviene in nome di quella non scritta dei sentimenti. La protagonista viene dichiarata colpevole e condannata al “fine pena mai”, decidendo infine di togliersi la vita per sottrarsi a una intera esistenza trascorsa in carcere.

Dibattito sulla situazione carceraria

Lo spettacolo non vuole essere solo una rappresentazione artistica, ma un punto di partenza per un’analisi collettiva su temi complessi e divisivi. Al termine della messinscena è infatti previsto un momento di dialogo e confronto tra il pubblico e gli attori. Il dibattito si concentrerà in particolare sull’attuale situazione carceraria in Italia, offrendo agli spettatori l’opportunità di approfondire le tematiche trattate con chi vive il mondo della giustizia dall’interno.